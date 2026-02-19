La formazione pittorica del regista è evidente, non solo nel trattamento delle forme e dei colori, ma anche in un modalità di racconto che procede per pennellate, vuoti e pieni. Berlinale76. Concorso

Che Yoshitoshi Shinomiya abbia una formazione da pittore è evidente. Si vede dalla complessità estetica e dalla ricchezza della sua animazione, soprattutto dalla cura dei dettagli, degli sfondi e dell’ambientazione, frutto della sua esperienza da background artist. Aveva già collaborato come art director a Your Name. di Makoto Shinkai, prima di esordire alla regia nel 2018 con Tokino Crossing. Ora, in A New Dawn, mette in mostra la maturazione del suo percorso, a partire dalla profonda conoscenza della pittura tradizionale giapponese. Che si riflette nell’assoluto splendore dei paesaggi, in un trattamento delle forme e dei colori che suggerisce la leggerezza e la luminosità dell’acquarello.



Ma la propensione pittorica di Yoshitoshi Shinomiya influenza anche il piano narrativo. A cominciare dall’idea di incentrare tutta la storia su una fabbrica di fuochi d’artificio e in particolare sul mitico, segreto Shuhari, che dovrebbe rappresentare l’universo. E il raccontare questo mondo dà occasione più volte a precisi riferimenti ai pigmenti tradizionali e agli aspetti tecnici legati agli hanabi. Ma è pittorica, in maniera più sottile, anche la scelta di una modalità di narrazione che procede per pennellate, per vuoti e pieni, per linee di movimento e sottolineature, più che per normali logiche conseguenziali.



Per molti versi, la vicenda di A New Dawn riprende tremi centrali del cinema d’animazione giapponese: il conflitto tra il ritmo lento di una vita più “naturale” e gli affanni della contemporaneità, una vena ambientalista che sottolinea le strategie predatorie dello sviluppo urbano, la continua sensazione di una dimensione segreta, magica, celata dietro ogni cosa. Ma Yoshitoshi Shinomiya non va verso l’esplicita direzione del fantastico. Per lui ciò che conta di più è l’universo dei sentimenti dei suoi giovani protagonisti, la silenziosa e tenace Kaoru e i due fratelli Chicchi e Keitaro, figli del burbero maestro di hanabi, scomparso misteriosamente. La loro delicata e pudica attenzione ai legami, la crescita e la malinconica consapevolezza del tempo che passa, ma anche la strenua difesa della memoria delle esperienze e degli insegnamenti ricevuti. Né tanto meno il film cede a un puro e semplice rimpianto passatista. Anzi, se Keitaro è quello più ostinatamente legato alla casa della sua infanzia, se gli altri finiscono per condividere il suo attaccamento, comunque i tre amici hanno assorbito il linguaggio del contemporaneo, tra tecnologia e social. Ma il punto è che non si arrendono all’inumano. Stanno nell’occhio del ciclone, ma provano ancora ad aggrapparsi alle cose davvero concrete, un abbraccio, l’effimero gesto di bellezza di un fiore di fuoco