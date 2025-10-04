Addio a Remo Girone



È morto ieri, 3 ottobre, nella sua casa a Montecarlo, Remo Girone, attore noto per le sue numerose interpretazioni teatrali, cinematografiche e televisive.

La sua ultima partecipazione ad uno spettacolo teatrale era del 2024, quando aveva portato in scena Il cacciatore di nazisti, la cui regia e drammaturgia di Giorgio Gallione è basata sugli scritti di Simon Wiesenthal.

Nato ad Asmara nel 1948, Girone trascorse l’infanzia in Eritrea, dove si avvicinò al teatro sin da ragazzo. Trasferitosi poi a Roma, intraprese inizialmente studi di Economia, ma la vocazione artistica prevalse: si diplomò infatti presto in recitazione all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico. Il suo debutto cinematografico avvenne nel 1974 con L’anticristo di Alberto De Martino, primo passo di una carriera che avrebbe spaziato tra generi e linguaggi diversi.

Nel 1977 il suo talento teatrale attirò l’attenzione di Marco Bellocchio, che lo scelse come protagonista nella versione televisiva de Il gabbiano di Anton Čechov, presentata poi al 30º Festival di Cannes. Successivamente, si impose sul piccolo schermo prendendo parte allo sceneggiato La Piovra 3 (1987), dove interpretava Tano Cariddi, uno dei personaggi più spietati della fiction italiana, destinato a restare nella memoria collettiva.

Sul grande schermo, invece, nel corso degli anni è stato diretto da grandi registi italiani, tra cui Ettore Scola in Il viaggio di Capitan Fracassa (1990), e da autori legati al mondo dell’arte contemporanea come Mimmo Paladino, maestro della transavanguardia italiana, che nel 2006 lo volle nei panni della Morte in Quijote, presentato poi alla Mostra del Cinema di Venezia.

Nel 2011 fu co-protagonista accanto a Toni Servillo ne Il gioiellino di Andrea Molaioli, ispirato al crack Parmalat, mentre negli anni precedenti aveva preso parte a commedie come Il 7 e l’8 (2007) di Ficarra e Picone e, successivamente, a Benvenuto Presidente! (2013) di Riccardo Milani.

Girone ha lavorato spesso anche con registi internazionali: nel 2019 ha infatti interpretato Enzo Ferrari in Le Mans ’66 – La grande sfida di James Mangold, e nel 2023 ha recitato in The Equalizer 3 di Antoine Fuqua, accanto a Denzel Washington.

La notizia della morte di Remo Girone è stata accolta con cordoglio dal mondo del cinema e del teatro italiano; sui social sono molte le pagine che hanno condiviso le immagini e i ricordi delle sue interpretazioni. Tra i primi a ricordarlo con affetto il direttore del Torino Film Festival Giulio Base – che aveva lavorato con lui nella serie “Diritto di difesa” – , che gli ha dedicato un saluto commosso



