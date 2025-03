Adolescence e altri infiniti piani sequenza

Fundraising per l’audiovisivo: Corso online dal 14 aprile







“Il montaggio opera sul film quello che la morte opera sulla vita” decretava Pasolini all’alba del suo cinema di poesia, intriso del nuovo lessico di immagini che credeva anzitutto nell’esserci della macchina da presa. E in questo montaggio che uccide – o avvalora? – i sensi del film, si fanno strada “tanti piani-sequenza come possibili soggettive infinite”, sguardi senza elissi che impugnano il reale mentre viene al mondo.

“Il piano sequenza è un sintagma autonomo” dirà allora Metz nel 1966 (contro le premesse di Bazin su un tecnicismo che troppo assomigliava alla profondità di campo) nella convinzione che quell’infinita soggettiva poteva essere, da sola, una nuova idea di cinema.

Oggi il sintagma di Metz si è fatto racconto a sé stante, e il presente non smette di ribadircelo con la sua incessante maratona di immagini che fa di noi i primi spettattori della storia. Ne sa qualcosa Cory Barlog, l’autore dell’ottavo capitolo di God of War: videogame dal respiro mitologico che si immerge nella foresta di Migdard con i crismi di un piano-sequenza user-generated, dove ogni scelta di regia passa dal vaglio dell’autore a quello del player. D’altronde il gaming oggi è il mondo delle immersioni sotto le lenti delle live streaming, e in questa apologia della diretta non c’è giocatore che si accontenti di essere più soltanto semplice utente.

È il diritto alla presenza a riaffiorare nell’immaginario ai tempi di Netflix, che con la sua miniserie record Adolescence – ideata da Jack Thorne e Stephen Graham, diretta da Philip Barantini – dà nuova dignità alla soggettiva infinita del piano-sequenza. La giovane Kate è stata assassinata con sette coltellate dal suo compagno di scuola, Jamie Miller, e l’indagine tra le mura del distretto di polizia diventa presto la tormenta di un incubo, ma un incubo radicato nella forma, tra la fame di (true)crime e gli sterminati flussi digitali di immagini.

“Il contenuto è nella forma” direbbe Schrader, che della sintassi filmica è tra i più grandi conoscitori. Allora, ecco, che, se André Bazin non era riuscito ad andare oltre la “tecnica” davanti all’inizio de L’infernale Quinlan di Orson Welles – senza alcuno stacco di montaggio ma tutta la tensione drammatica del conoscere ciò che i protagonisti (ancora) non sanno – Christian Metz sublimava, di lì a poco, il piano-sequenza a sintagma, racconto moderno, già rintracciato qualche anno prima dalla serrata anatomia di un delitto nel Nodo alla gola hitchcockiano.

Poi, nel ventunesimo secolo il moderno ha gli stessi occhi del cinema digitale, con le primissime videocamerine a profanare il reale in uno spettacolo senza fine sulle icone del tempo che fu. Come i novanta minuti di immersione nella Russia zarista dell’Arca russa firmata Aleksander Sokurov, o l’eroismo stile playstation della Grande Guerra in 1917 di Sam Mendes.

Ma il piano-sequenza torna al centro del palcoscenico quando nel 2015 conquista l’Oscar Birdman di Alejandro G. Iñárritu nel dramma di un vinto Micheal Keaton; supereroe di ieri, la vecchia star dei blockbuster che ora cerca riscatto nell’ultimo spettacolo in mezzo al trambusto di Broadway.

Quello di Iñárritu era un montaggio invisibile sullo statuto dell’industria americana, che si auto-raccontava proprio come voleva l’Academy, con un Keaton che pare guardarsi allo specchio mentre rimpiange la golden age dei Batman di Burton e il Jackie Brown tarantiniano. Nel 2015 il piano-sequenza diventava allora la via per il meta-cinema hollywoodiano, e quasi tutti i meriti erano di un autore centrato “più sulla forma che sulla sostanza, più all’ambizione masturbatoria che alla scommessa di una visione concretamente personale”. Così, dieci anni fa, commentavamo la scelta di un Academy troppo affezionata ai suoi stessi artifici.

E oggi invece? Il piano-sequenza è ancora solo un trucco baziniano o sa essere anche metodo del racconto? La miniserie britannica Adolescence sembra dire che sì, questa infinita soggettiva sul mondo serve a portarci nell’insolito teatro del crimine dello Yorkshire, nei corridoi della scuola, terreno di indagine – la nostra e quella della macchina da presa – ma soprattutto in una storia di malignità, quella di Jamie, piccolo e minuto che si riflette in grande su tutta la contea attorno a sé.



