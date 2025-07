SCUOLA DI CINEMA SENTIERI SELVAGGI, scarica la Guida completa della Triennale 2025/2026





Liberamente ispirato a fatti di cronaca realmente accaduti, Afrodite è ambientano nella Sicilia degli anni ’90, in cui due donne di estrazione sociale diversa cercano un personale riscatto, guadagnandosi spazio e libertà in un mondo mafioso e corrotto. Ludovica (Ambra Angiolini) è una sommozzatrice professionista, rimasta sola per la prematura e tragica morte del compagno, indebitato fino al collo con la malavita organizzata. Quella morte nasconde un grande segreto che attanaglia la sua esistenza. Per coprire i debiti che non le appartengono viene ingaggiata a lavorare per un boss locale ed è costretta a scendere negli abissi per recuperare un misterioso, quanto prezioso carico di tritolo, rimasto adagiato nella stiva di una nave chiamata Afrodite, ora relitto colato a picco nella Seconda Guerra Mondiale. Si trattaun bene dal valore inestimabile per chi vive di stragi e attentati dinamitardi.



Ad accompagnare Ludovica nei fondali marini c’è Sabrina (Giulia Michelini), giovane ragazza siciliana, compagna di Rocco (Gaetano Bruno), padre padrone violento al quale è stata affidata tale missione, tenendo segregate e nascoste le due donne, in un casolare disabitato, lungo il mare. Questa relazione rappresenterà il detonatore della storia, perché verrà surclassata dall’attrazione che lentamente travolgerà Sabrina e Ludovica. Scendere in acqua per loro sarà occasione di fuga, potersi concedere una sospensione dalla vita terrena, fatta di traumi non rielaborati e di ferite mai rimarginate. Negli abissi della coscienza si trovano davvero la pace e quell’assenza di gravità, fonte opprimente di desideri e sogni.



Le profondità più insondabili sono il regno della redenzione e della purificazione, attraverso la resistenza e la speranza e quella capacità di convivere con i contrasti che il potere liquido del mare sprigiona. Il mare di Sicilia sa essere per il quarantottenne regista toscano Stefano Lorenzi, in passato soprattutto documentarista, un universo fatto di mistero, bellezza, prigione. Poi, spingendosi oltre, Afrodite, presentato in prima mondiale al Bif&st 2025, sarebbe carico pure di rimandi filmici di particolare effetto: Thelma & Louise, nella scena finale in cui viaggiano sullo scafo a tutta velocità sulle onde del mare, forse per la prima volta padrone del proprio destino, sembrano cavalcare immaginari evocativi del cinema di Michael Mann. Senza contare le scene mozzafiato in immersione che non lasciano certo indifferenti e vanno a costituire il cuore pulsante di tutta l’opera, sorprendente e convincente anche nei suoi interpreti.

Regia: Stefano Lorenzi

Interpreti: Ambra Angiolini, Giulia Michelini, Gaetano Bruno, Francesco La Mantia

Distribuzione: Altre Storie

Durata: 102’

Origine: Italia, 2025

La valutazione del film di Sentieri Selvaggi 3.5 Sending Il voto dei lettori 5 ( 1 voto)



