AI Mode e Overview di Google entrano nel mirino dell’AGCOM

Il problema l’aveva già sollevato Salvatore Aranzulla lo scorso ottobre, preceduto di qualche giorno da un reclamo formale della Federazione Italiana Editori Giornali all’AGCOM: AI Overview e AI Mode di Google penalizzano il traffico sui siti d’informazione. E questo non è solo un problema per gli editori – Aranzulla denunciava un calo del 25% delle visite sul suo portale, con conseguente perdita di introiti dalle inserzione pubblicitarie – ma anche per la qualità dell’informazione stessa, dal momento che sempre più spesso (il 26% delle volte, stando a una ricerca di luglio 2025) gli utenti terminano le proprie ricerche basandosi solo sui risultati elaborati dalle intelligenze artificiali, senza approfondire cliccando sulle fonti originali.



Ecco perché ora l’AGCOM, come già successo in Germania a settembre, intende sollevare direttamente il tema davanti all’Unione Europea. Al convegno “Epistemia, conoscenza, AI e società”, tenutosi presso l’Università La Sapienza di Roma lo scorso 18 febbraio, il presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Giacomo Lasorella ha annunciato di voler inviare una segnalazione formale alla Commissione Europea, in quanto si tratta di un “caso evidente di impatto sull’informazione”: “Andando a cercare in AI Mode il rischio è di non leggere più i giornali. C’è il rischio di compressione della libertà informativa e del diritto dei cittadini di accedere a più fonti di informazioni sancito dall’articolo 3 dell’European Freedom Act”.



“Noi stiamo cercando di affrontare questi temi in modo efficace insieme alla Commissione e agli altri regolatori europei”, aggiunge Lasorella, “ma abbiamo bisogno del supporto delle conoscenze che ci porta il mondo scientifico, la complessità attuale richiede dialogo costante tra istituzioni e ricerca”. Il presidente ha inoltre sottolineato il “ruolo centrale” del Digital Services Act (DSA), che regola le piattaforme online nei Paesi UE, come “unico presidio a livello mondiale rispetto ad un mondo in trasformazione”: “C’è bisogno di immaginare un ruolo più ampio rispetto alle singole autorità nazionali, dal momento che il rapporto tra Commissione Ue e i paesi di origine delle piattaforme digitali comprime il ruolo delle autorità nazionali”.



A queste dichiarazioni non è tardata la risposta di Google, che di fronte alle richieste di maggiore chiarezza sui criteri di rielaborazione, da parte degli algoritmi di intelligenza artificiale, delle fonti (senza le quali gli stessi risultati AI non potrebbero esistere), ha minimizzato la questione: “AI Overview e AI Mode sono una naturale evoluzione del motore di ricerca, stiamo migliorando il modo precedente di fare ricerca non l’accesso all’informazione. Non credo che per l’IA le persone smettano di leggere i giornali: sarebbe preoccupante se lo facessero”, sostiene Diego Ciulli, Head of Government Affairs and Public Policy di Google Italia.