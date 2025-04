Al COMICON Napoli la seconda stagione di Piccoli Pesci dei The Jackal

Fundraising per l’audiovisivo: Corso online dal 14 aprile







Il COMICON di Napoli si terrà dal 1° al 4 maggio presso la Mostra d’Oltremare di Napoli. Uno degli eventi principali della venticinquesima edizione, vedrà la presenza del gruppo comico dei The Jackal: Ciro Priello, Fabio Balsamo, Aurora Leone e Gianluca Fru, che presenteranno in esclusiva, venerdì 2 maggio presso l’Auditorium della Mostra d’Oltremare, le prime immagini della seconda stagione di Pesci Piccoli, prodotta da The Jackal e Mad Entertainment, disponibile in streaming su Prime Video dal 13 giugno.

Sul palco del COMICON, assieme ai The Jackal, ci saranno anche l’attrice Martina Tinnirello, il regista e autore Francesco Ebbasta, regista e direttore artistico del gruppo comico. La prima stagione ha avuto molto successo ed è stata presentata al COMICON nel 2023.

La serie racconta la storia di una piccola e sgangherata agenzia pubblicitaria e i suoi tentativi per rimanere a galla. Nella prima stagione, l’agenzia stava crescendo anche grazie agli sforzi del personaggio di Greta, interpretata da Martina Tinnirello, e del producer Fabio. Per gli altri personaggi, invece, ci saranno novità, crescite professionali e momenti di confronto. I protagonisti dovranno accettare una vita diversa dai modelli di perfezione con cui i millennial sono cresciuti.

La serie, composta da otto episodi, è ideata da Francesco Ebbasta e Alessandro Grespan, che firmano anche la sceneggiatura con Alessandro Bosi e Mary Brugiati, e diretta da Francesco Ebbasta, Alessandro Grespan, Danilo Carlani e Alessio Dogana.

Il COMICON di Napoli è nato nel 1998. Negli anni Duemila si afferma e diventa una delle realtà produttive di eventi e contenuti pop più importanti d’Europa, capace di attirare ogni anno, tra l’edizione di Napoli e quella di Bergamo, oltre 210.000 visitatori appassionati di fumetti, giochi e videogiochi, anime e manga, cinema e serie TV, collocandosi tra i maggiori festival culturali multisettore in Europa e nel mondo.

Tra gli ospiti di questa edizione: Shin’ichi Sakamoto, mangaka, Yuji Horii, game designer di Dragon Quest, Boichi, disegnatore manga, Scott Snyder, disegnatore DC, Nick Dragotta, fumettista, Tanino Liberatore, fumettista underground, Francesca Michielin, Darick Robertson, fumettista di The Boys, Transmetropolitan e Happy!, Barbascura X e Caterina Guzzanti.

