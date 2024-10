Al via domani il Trieste Science+Fiction Festival 2024

La ventiquattresima edizione del Festival friulano si aprirà con due proiezioni di rilievo come il fanta-horror MadS di David Moreau e The Substance di Coralie Fargeat. Fino al 3 novembre



Inizierà domani, martedì 29 ottobre, per proseguire fino al 3 novembre la ventiquattresima edizione del Trieste Science+Fiction Festival, il più importante evento italiano dedicato a un genere in grado di prestarsi a continui stimoli e sperimentazioni come il fantastico.

Diretto da Alan Jones e organizzato dal centro ricerche cinematografiche e audiovisive La Cappella Underground, il festival vanterà oltre cinquanta anteprime mondiali, internazionali e nazionali, tre concorsi presenziati da registi, attori e autori da tutto il mondo e una varietà di eventi collaterali come masterclass, presentazioni di libri, mostre e mercatini, oltre alle iniziative destinate alle famiglie.

“Il focus del Trieste Science+Fiction 2024 ruoterà attorno ai cambiamenti sociali ed economici provocati dai sistemi di intelligenza artificiale in tutti gli ambiti della nostra vita.” – ha dichiarato il direttore Alan Jones – “Per questo motivo la nostra dichiarazione di intenti di quest’anno è “BrAInstorm the MegaFuture”, qualcosa che la comunità globale deve fare con urgenza. Anche nel 2024, quindi, il Trieste Science+Fiction Festival sarà un evento che tratterà tematiche all’avanguardia”.

Tra l’avanguardia di nuove forme audiovisive e l’appello a una maggiore coscienza delle tecnologie presenti e future, il Trieste Sciene+Fiction Festival 2024 ospiterà i film in concorso presso il Politeama Rossetti; al Teatro Miela, invece, darà spazio ai corti, i documentari, i classici restaurati, i film di mezzanotte e una proposta di lavori più sperimentali; nella Sala Xenia si terranno gli appuntamenti dedicati alla letteratura di genere, mentre lo Sci-Fi Dome ospiterà gli eventi extra della manifestazione.

La cerimonia di apertura, domani alle 20 al Politeama Rossetti, vedrà l’anteprima italiana di MadS, il fanta-horror del francese David Moreau, che era stato al Trieste Science+Fiction già nel 2017 per presentare Seuls, “un teen movie a metà strada tra horror e commedia tratto da un fumetto franco-belga”. Con MadS, invece, Moreau fa ritorno al mondo del fantastico pur rimanendo fedele a un racconto teen, nel piano sequenza ininterrotto di un incubo a occhi aperti dove un adolescente sarà protagonista di una notte surreale e allucinatoria.

La serata proseguirà poi, in seno alla collaborazione tra il festival e I Wonder, con la proiezione di The Substance di Coralie Fargeat e con Demi Moore, sempre in sala Rossetti alle 22.30. Una delle rivelazioni di Cannes 2024 e della Festa del Cinema di Roma, il secondo film della cineasta francese, ha tutte le sembianze di “un body horror picture show destinato a diventare un classico negli anni a venire”. Un apologo sul mostruoso femminile, così mutevole da divenire orrifico.

Inoltre il Trieste Science+Fiction ha appena annunciato un doppio appuntamento in collaborazione con Audible, la società Amazon per la produzione e distribuzione di audio entertainment come audiolibri e podcast.

Sabato 2 novembre alle 16, infatti, gli attori Filippo Nigro e Fatima Romina Alì presenteranno in Piazza della Borsa la nuova serie audio Effetto Eco, una detective story che sulla caccia contro un astuto serial killer, in un mélange di crime a fantascienza. I due interpreti, assieme a Francesco Pannofino, danno la voce a tre detective immersi nella caccia a un inquietante omicida, in viaggio oscuro e misterioso di otto puntate

Domenica 3 novembre alle 16, invece, sarà la volta di Eduardo Scarpetta e Rosa Diletta Rossi che, sempre nella piazza triestina, incontreranno il pubblico del festival per la presentazione di 1984. Una serie originale Audible tratta dall’opera di George Orwell, adattamento di uno dei romanzi più distopici del Novecento. La serie originale italiana si inserisce nel più ampio progetto europeo di Audible, desideroso di adattare un classico della letteratura mondiale all’audio, e segue il solco del successo della versione inglese, che ha visto il coinvolti attori come Andrew Garfield, Cynthia Erivo, Andrew Scott e Tom Hardy.

QUI il programma del Trieste Science+Fiction 2024.



