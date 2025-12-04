Al via la 6ª edizione di Luoghi dell’Anima

Il festival dedicato a Tonino Guerra avrà luogo dal 10 al 14 dicembre e omaggia il suo sguardo intimo sui paesaggi a lui cari. A capo della giuria Margherita Buy e tra gli ospiti Garrone e Martone.

Luoghi dell’Anima, che si svolgerà dal 10 al 14 dicembre, è alla sua 6ª edizione e conferma la volontà di soffermarsi sull’intimità degli sguardi, soprattutto nei confronti dei paesaggi e dei luoghi cari a Tonino Guerra, storico poeta-sceneggiatore, fra gli altri, di Antonioni e Fellini. Infatti, la cornice del festival è l’Emilia Romagna, specificatamente tra Rimini e Santarcangelo di Romagna (luogo di nascita dello scrittore). La direzione artistica è curata da Paola Poli e Steve Della Casa, con il supporto di Andrea Guerra, fondatore e Presidente del Festival e del Museo Centro Studi Tonino Guerra e Laura Delli Colli, presidente del Premio Tonino Guerra.