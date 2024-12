Scuola di Cinema Triennale – Unisciti al Set: l’Anno Accademico è Ancora Tutto da Girare!



--------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si terrà dall’11 al 13 dicembre la prima edizione dell’AntropoCine Film Fest, rassegna dedicata al racconto dell’ambiente e dell’ecologia nel cinema, promosso dall’Associazione culturale Roma Green per mettere in evidenza l’incontro tra cinema, ambiente e sociale, proponendo i valori dello sviluppo sostenibile. A dare il via al festival, che avrà luogo a Roma presso il Nuovo Cinema Aquila, sarà il documentario Donkey First di Eleonora Marino, seguito da Il tesoro del sud di Alessandro Marinelli. Nella stessa sera, quella dell’11 dicembre, verranno proiettati La carovana dei ghiacciai di David Fricano e Ultimo biglietto per l’arca di Noè di Viviana e Riccardo Di Russo. Gli spettacoli si svolgeranno a partire dalle ore 19.

Il 12 dicembre sarà invece il turno di Agape di Velania A. Mesay e Tomi Mellina Bares, nonché di Image Hunter di Giacomo Agnetti. Il terzo ed ultimo giorno di festival invece sarà dedicata ad una masterclass di Raffaella Bullo dal titolo La plastica e i suoi molteplici impatti ambientali e sociali attraverso scienza, cinema, letteratura, arte e musica (ore 19), a cui seguirà la proiezione di Hidden Sea di Luca Calvetta.

Sempre nella stessa serata, verrà poi assegnato il premio al miglior film di questa prima edizione dell’AntropoCine Film Fest. La giuria incaricata di proclamare il vincitore sarà composta dal professor Giorgio Grimaldi, dalla cantante Nathalie, dalle registe Jessica Giaconi e Paola Mammini e dalla giornalista Cristina Nadotti.

QUI per il programma completo



Regala la Gift Card di Sentieri selvaggi



----------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------