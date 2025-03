Fundraising per l’audiovisivo: Corso online dal 14 aprile







Il Lovers Film Festival, celebra il suo 40° anniversario con Alan Cumming. L’attore, produttore e attivista scozzese riceverà la Stella della Mole, il riconoscimento del Museo Nazionale del Cinema di Torino assegnato a personalità che hanno segnato il mondo del cinema e della cultura.

Cumming, noto per la sua versatilità dal cinema di nicchia alle grandi produzioni hollywoodiane, come il ruolo di Kurt “Nightcrawler” Wagner in X-Men 2, quello di Alexis in Burlesque, o quello del consulente politico Eli Gold nella serie tv The Good Wife, è anche una figura di riferimento per la comunità LGBTQIA+. Vladimir Luxuria, direttrice artistica del festival, ha sottolineato il valore della sua carriera: “Un artista completo e un attivista instancabile, che ha sempre portato avanti con orgoglio la sua identità. È un onore per Lovers celebrare una tale personalità che nel mondo dello spettacolo e della cultura ha saputo tener fede a sé stesso e a supportare la propria comunità”.

L’attore sarà presente anche come interprete di Drive Back Home, diretto da Michael Clowater, un dramma ambientato negli anni ’70, tratto da una storia vera. Il film racconta la storia di due fratelli, Perley, interpretato proprio da Alan Cumming e Weldon (Charlie Creed-Mile), che dopo anni di distanza sono costretti a intraprendere un viaggio insieme. Il maggiore, un idraulico solitario del New Brunswick, deve raggiungere Toronto per far uscire di prigione il fratello minore, arrestato per atti osceni in un parco pubblico. Costretti dalla madre a tornare a casa insieme, i due affrontano un lungo viaggio lungo, mettendo alla prova il loro legame fraterno.

Oltre alla carriera cinematografica, Alan Cumming ha lavorato in teatro, televisione e letteratura. Recentemente, infatti, ha condotto e prodotto il reality The Traitors vincitore di un Emmy, ha assunto la direzione artistica del Pitlochry Festival Theatre e ha debuttato nel film diretto da Brian Cox, Glenrothan. Nel mondo teatrale, ricordiamo il ruolo di Emcee nel musical Cabaret, che gli è valso un Tony Award. Parallelamente, ha scritto diversi libri, tra cui il memoir Not My Father’s Son, in cui racconta il difficile rapporto con il padre e il suo percorso personale.

Il Lovers Film Festival, fondato da Giovanni Minerba e Ottavio Mai, si terrà dal 10 al 17 aprile al Cinema Massimo di Torino.



