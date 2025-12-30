

STORY EDITOR, corso online dal 20 gennaio 2026



Aldo Tassone l’enchanteur. Ci ha lasciato stanotte, a 87 anni, a Meudon, nei pressi di Parigi. Un pezzo della mia vita, di quello che ho fatto, lo devo a lui. Forse un po’ un padre professionale, sicuramente un amico, tra i pochissimi che ho (avuto) in questo ambiente. Non lo sentivo da quattro anni, ma chiedevo spesso notizie di lui anche alla moglie Françoise Pieri, esempio di straordinario sodalizio (professionale e sentimentale) che mi ha regalato moltissime foto delle edizioni di France Cinéma, la loro magnifica creatura, 23 edizioni, dal 1986 al 2008. Il cinema francese si trasferiva a Firenze che diventava una ‘città ideale’. Lì sono passate tutte le figure più importanti di quella cinematografia. Tra queste Fanny Ardant, Catherine Deneuve, Daniel Auteuil, Isabelle Huppert, Michel Piccoli, Sandrine Bonnaire, Sabine Azema e molti altri. Non so se è mai venuto anche quel cineasta che Aldò non sopportava. Cominciava con la G. Li ho visto uno dei festival ideali: organizzazione, familiarità, competenza, passione. Una festa vera, tra le grandi retrospettive – Carné-Prevert, Ophuls, Noiret, Melville, Malle, Truffaut, Resnais, Pialat, Chabrol (suo amico fraterno), Truffaut, Clouzot, Becker, Tavernier, Renoir, Rohmer, il noir alla francese, la Nouvelle Vague – e il meglio della produzione francese delle singole annate. Oltre ai francesi, venivano anche alcuni dei più importanti registi italiani. Come ospiti e soprattutto come amici. Poi c’erano quelle ricchissime tavole rotonde all’Institut Française a Piazza Ognissanti, confronti, ma anche match Italia-Francia.

Aldo Tassone, l’enchanteur. L’ho cominciato a conoscere indirettamente proprio con il suo bellissimo libro su Max Ophuls (L’enchanteur appunto), pubblicato da Lindau. Poi ho iniziato a frequentare France Cinéma per anni, senza mai conoscerlo. Scherzava sul palco con Claude Rich, Claude Sautet che nel 1995 era venuto a presentare il magnifico Nelly e Mr. Arnaud.



Poi l’incontro. Anzi lo scontro. Perché forse le più belle amicizie nascono anche da una grande litigata. Sentieri Selvaggi aveva assunto una posizione polemica sulla retrospettiva sulla Nouvelle Vague del 2002 giudicandola ‘revisionista’. Aldo prima ha scritto la sua replica. Poi ha telefonato parlando prima con Federico (Chiacchiari) poi con me. I toni erano accesi ma anche molto vivaci. Posizioni nette, separate, ma in entrambi i casi piene di passione. Da lì mi invita l’anno dopo a Firenze. E da quel momento comincia una collaborazione e insieme un’amicizia che è durata oltre vent’anni. Con molti momenti di ritrovo. A tavola con Bertrand Tavernier, Philippe Lioret. Marco Bellocchio e molti altri durante il festival ma anche pranzi e cene a casa sua a Roma. A parlare del cinema degli anni Trenta ma anche di calcio; Aldò era un grande appassionato, tifoso (sportivo) della Juve a Firenze e ce l’aveva con me perché quando si gioca in Europa bisognava tifare sempre per le squadre italiane. Ovviamente per un anno è andato avanti anche con la famosa testata di Zidane a Materazzi nella finale di Coppa del mondo di calcio del 2006.

Le sue storie erano sempre coinvolgenti, pieno di aneddoti, raccontati come se si fosse dentro un film e le cose stavano per accadere per la prima volta. Ma ci sono anche la grandissima competenza, l’amore per il lavoro di giornalista e critico e l’inflessibile maniacalità. Correggeva quelle bozze dei cataloghi di France Cinéma più volte neanche fosse la Recherche di Proust. Tutto doveva essere perfetto, a cominciare dalla risoluzione delle foto fino ai testi dove anche nei credits dei film non doveva esserci un accento sbagliato. La preparazione di France Cinéma, sua e di Françoise era meticolosa, impeccabile e rasentava la perfezione. Poi il festival diventava una ‘ronde’, per citare ancora Ophuls. Si vedeva arrivare Mathieu Amalric al’incontro con il casco, perché stava per perdere l’aereo per arrivare a Firenze e aveva dovuto raggiungere di corsa l’aeroporto di Orly in moto. Poi le storie, sempre uniche: il viaggio di Malle e Truffaut a Hong Kong per una retrospettiva con il primo che andava a visitare il posto e l’altro che cercava i cinema appena arrivato all’aeroporto perché fremeva per arrivare in sala; il modo in cui raccontava la storia di Grisbì di Jacques Becker prima della proiezione, dove sembrava di essere entrati nella testa di Jean Gabin.



Aldo ha scritto per molti anni su “Repubblica”, è l’autore della monografia su Michelangelo Antonioni per Gremese, di un fondamentale Castoro su Akira Kurosawa (grazie a lui si è potuta vedere prima in Rai e poi in home video la versione integrale di I sette samurai) e soprattutto il mastodontico Fellini 23 1/2 edito dalla Cineteca di Bologna. Copertina rossa, quasi 900 pagine, ci lavorava da una vita ma non era mai soddisfatto. È il suo kolossal, l’omaggio a quello che non era solo un cineasta ma un artista a 360° e anche un grandissimo suo amico spesso presente a cena a casa sua. Quel libro rappresenta per Aldò quello che Fitzcarraldo è stato per Herzog. Un’impresa titanica, quasi impossibile, proprio per questo mitica e leggendaria. E lì, in quel volume, c’è ancora uno suoi magnifici racconti, quello in cui è riuscito a far incontrare Fellini e Kurosawa in una cena organizzata da lui in un ristorante dove i due registi hanno parlato a lungo dell’Ariosto. Quando ha ricordato questo episodio, aveva ancora l’entusiasmo di quel momento. Me ne aveva parlato durante l’intervista per “Film Tv”, in una delle nostre lunghe chiaccherate. Ovviamente la lunghezza della registrazione era cinque volte quella che è entrata nel testo. Un’intervista a cui Aldò teneva molto, che ha voluto controllare più volte assieme a me. Con la sua precisione e maniacalità, ma anche la sua travolgente simpatia. Ecco una delle sue mail per sistemarla al meglio:

per andare più veloce potremmo fare così: —previenimi al telefono fisso con un leggero anticipo l’ora esatta in cui mandi il testo; —lo percorriamo sveltamente in parallelo, apportando puntualmente le eventuali precisazioni (non sono uno scrupoloso!); credo che questo metodo abbrevi di molto il tempo del controllo testo. Ti aspetto -.come le sentinelle l’aurora (cito dai Salmi di Davide!?). Ti preconizzo un happening allegretto, alla Rossini. –Notasuitempi: parlarci dopo le ore 16.30 (post rituale siesta ) sarebbe la scelta temporale ideale. il tuo elettettronizzatisasismo amico Aldò

Mancherà una figura come Aldo Tassone nel panorama italiano. Mancherà molto anche a me. Però immaginerò ogni volta che compare nella sala wi-fi di Cannes a prendere un caffé piombando all’improvviso e mostrando tutto il suo disappunto o il suo entusiasmo per un film. Ciao Aldò.

