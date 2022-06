Alice Filippi è la nuova direttrice artistica del Glocal Film Festival di Torino

SCUOLA DI CINEMA SENTIERI SELVAGGI: APERTE LE ISCRIZIONI ANNO 2022-23





A poche settimane dal termine della 21^ edizione del Glocal Film Festival, l’Associazione Piemonte Movie svela il nome della nuova direttrice artistica della rassegna torinese dedicata alla produzione cinematografica piemontese. Si tratta di Alice Filippi, regista cuneese classe 1982 con all’attivo due documentari e un film di fiction, Sul più bello (2020) disponibile su Netflix.



«Nonostante la passione e il lavoro sui set cinematografici mi abbiano portato a Roma, sono sempre scappata, ogni volta che potevo, nella mia terra», racconta la regista. Nelle sue parole il Piemonte come terra elegante, dietro la cui facciata austera si nasconde una prorompente vitalità, un cuore pulsante creativo e frizzante che lo rende unico e diverso dal resto d’Italia. «Il Glocal vuole rappresentare tutto questo ed io sono onorata di essere stata scelta come nuova Direttrice Artistica».

La accompagna nella presentazione Alessandro Gaido, presidente di Associazione Piemonte Movie, il quale sottolinea: «Il nostro obiettivo è fare del Glocal e dei suoi futuri direttori, rigorosamente alla loro prima esperienza in questo ruolo, un luogo di formazione professionale, dove avere nel primo anno la possibilità di ambientarsi e nel secondo quella di divertirsi. La nostra ambizione è di poter vedere un giorno alcuni di loro nello staff o ai vertici di festival nazionali e internazionali».

A tale scopo, il mandato sarà di due anni rinnovabili e prevederà un lavoro costante con la rodata squadra del Glocal per la realizzazione delle edizioni 2023 e 2024. Al momento non si conoscono le concrete intenzioni di Filippi, se non la volontà di evidenziare «il ruolo che social e serialità, in particolare le serie documentaristiche, stanno avendo nel nostro quotidiano nonché il valore delle professionalità che il nostro territorio presta al cinema ogni giorno e che andrebbero raccontate»



