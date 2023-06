Altre Rive 2023, la seconda edizione del festival

Si terrà dal 12 al 14 giugno a Palermo, presso il cinema Rouge et Noir, Altre Rive – Festival Cinematografico Interculturale. L’evento porta in Sicilia il meglio delle ultime due edizioni della Berlinale e di altri rinomati festival. Tre i giorni di proiezioni, oltre agli incontri con i protagonisti del cinema contemporaneo. La rassegna è volta alla promozione di temi quali la promozione della cultura e valori altrettanto fondamentali, come la diversità, la tolleranza, l’inclusione e il dialogo interculturale. La prima giornata del festival è dedicata Margarethe Von Trotta, regista, attrice e sceneggiatrice ( Hannah Arendt; 2014, Ingeborg Bachmann. Journey into the Desert; 2023), protagonista del Nuovo Cinema Tedesco degli anni ’70.

“Sono molto lieto che quest’anno si svolga la seconda edizione del Festival Altre Rive.

I film uniscono ed emozionano le persone di tutto il mondo. Ci offrono uno sguardo profondo in altre realtà e culture, al di là dei confini. Il cinema ci consente di guardare oltre, verso altre rive. Palermo, la capitale della più grande isola al centro del Mediterraneo, è un crogiolo di culture. La varietà culturale qui è percepita da sempre come un arricchimento, è nel DNA della città. Palermo è quindi il luogo perfetto per far incontrare film e registi dei tre continenti che si affacciano sul Mediterraneo”. Queste le parole di Viktor Elbling, ambasciatore di Germania in Italia.

Il programma completo è disponibile qui.



