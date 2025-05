Fundraising per l’audiovisivo: Corso online dal 14 aprile







C’è un iniziale senso di vuoto, di smarrimento, ad entrare nella vita dei quattro, o forse cinque, protagonisti più un altro sempre fuori campo e forse ispiratore della vicenda. Una storia, quella di Altrove, al tempo stesso esile e densa di eventi, a suo modo mutevole nei toni e nelle suggestioni alle quali rimanda lo spettatore. Da una parte un’asciutta narrazione che si intesse nei silenzi, dall’altra un accumulo di emozioni contrastati. Dall’amicizia che diventa aggressività e da questa ancora ad un rapporto amichevole, una sopita sensualità femminile che sembra non sapersi esprimere per arrivare ad una improvvisa manifestazione senza timori; un rapporto con l’amico lontano che si trasforma in scrittura per immagini diaristica, ma parziale, veritiera, ma negata. Altrove sembra essere un film su questi vuoti tra un picco e l’altro, un film che sembra tendere una corda per rimettere insieme i pezzi di una realtà sfuggente e insoddisfacente.

Al centro della storia i quattro amici, o forse solo occasionali compagni di viaggio, durante un autunno che sembra una primavera, in un luogo imprecisato della costa ligure. Luca (Nicolò Mantovani), Marco (Alioune Badiane), Anna (Elisabetta Tozzato) e Serena (Camilla Tedeschi) arrivano armati di telecamera perché dovranno dare quotidiane notizie al comune amico Stefano che non ha potuto unirsi a loro perché in terapia dopo una malattia. In paese incontreranno Simone (Samuele Satta), che lavora nel bar sul mare di Giuliano (Filippo Lanzi), il compagno di sua madre Carla (Beatrice Sabaini). Simone si unirà al gruppo di universitari manifestando l’insofferenza per Giuliano. Spesso le loro serate sono registrate dalla telecamera per inviare a Stefano quelle immagini e farlo sentire partecipe delle esperienze. Sarà proprio la telecamera a registrare le immagini di un evento che cambierà i loro rapporti.



Il clima che si respira in Altrove non è quello di una gioventù spensierata e piena di desideri da realizzare, quanto piuttosto spenta e disincantata. È in questo andamento sospeso, tra quei silenzi così pesanti e quelle sotterranee gelosie alimentate anche dall’arrivo di Francesca (Giorgia Wurth), la seducente violinista che destabilizza i rapporti, che la vicenda trova il suo sviluppo dentro un tempo che sembra scorrere tutto uguale senza accelerazioni e senza sussulti. Il film di Rifranti – che proviene da Ipotesi cinema di Olmi – sembra affidarsi ad una freddezza e ad una compostezza quasi tardo bressoniana, in quella distanza che vuole mettere tra il sé dei singoli personaggi e il mondo reale. Un reale sfuggente e non interamente percepibile, un reale che si ricompone dentro quelle migliaia di immagini che Marco e gli altri girano per l’amico assente e che finisce per restituire una realtà che non sembra neppure essere stata vissuta. Altrove sa creare questo straniamento dove anche la sessualità si esprime per lampi improvvisi dentro una sensualità più che altro apparente, invece che vissuta intensamente. Sa restituire le movenze effimere di una realtà sempre instabile, in uno scenario racchiuso tra due viaggi in treno. Altrove è un cinema di solitudini inguaribili, di coscienze che mutano e si ricompongono nella percezione di quel reale che si frantuma nel caleidoscopio delle immagini, scivolando su sé stesso senza l’emozione del vedere, restando quasi un tempo immobile in quella unità originaria, ennesima prova di figure nel paesaggio.

Regia: Vittorio Rifranti

Interpreti: Nicolò Mantovani, Alioune Badiane, Elisabetta Tozzato, Camilla Tedeschi, Samuele Satta, Filippo Lanzi, Beatrice Sabaini, Giorgia Wurth

Distribuzione: Movie Cinema Italia Srl

Durata: 106’

Origine: Italia, 2024

La valutazione del film di Sentieri Selvaggi 3.5



