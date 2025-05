Fundraising per l’audiovisivo: Corso online dal 14 aprile







Chiunque frequentando bar dalle ampie vetrate e parchi dal verde ordinato con ponti e panchine in legno sarebbe propenso ad una svolta di vita. Accade anche a Mia, scrittrice dalle sentenze brutalmente oneste, che sa come essere “una fantasia ma non una compagna”. Queste sono le ultime righe del romanzo che sta presentando quando conosce Emil, un padre single di due figli, all’apparenza impacciato e “vecchio”. Non esattamente il tipo di uomo per chi finisce per fare sesso nel bagno del locale con un liceale. Ma forse le strade di Copenaghen, le biciclette e quei berretti colorati inducono alla maturità e tra le stesse strade e con gli stessi berretti i due si innamorano in sequenze spontanee e coinvolgenti. La scelta degli attori è ottima, la chimica tra Rosalinde Mynster e Joachim Fjelstrup è il vero pilastro del film.

I momenti comici introducono agilmente a quelli sentimentali fino a che la coppia scopre di non poter concepire in modo naturale. Decidono quindi di farsi aiutare e vengono mostrati con insistenza i controlli, le iniezioni e la pianificazione del sesso. In questo, le figure maschili sono sempre in secondo piano, similmente a La persona peggiore del mondo.

Julie, protagonista del film di Trier, tronca una relazione solida alla ricerca del proprio posto nel mondo, culminando probabilmente con un aborto spontaneo. Il percorso è speculare rispetto a quello di Mia ma ne condivide la gravidanza e l’approccio egocentrico ad essa e al mondo che la circonda. Entrambe le protagoniste non sembrano mai veramente disposte ad ascoltare. Persino il compagno è un punto interrogativo per Mia e per il film: non se ne conoscono i gusti e si limita ad elargire perle di maturità, inizialmente impressionanti ma poi noiose.

Forse anche Mia non lo conosce così a fondo e tutto il loro legame è stato una ricerca di quella vita che tutti finiscono per ambire ispirati dai bar e dai parchi di Copenaghen. Torna utile il voice over iniziale di Mia: “Ognuno spera per sé di non essere mai abbandonato, lasciato solo”. In quest’ottica il ricongiungimento finale è più cinico che romantico.

Il film si limita a un collage di drammi ben descritti e svolte amorose convenzionali e forse convenienti. Riflette sulla figura della donna tratteggiandone una linea però spezzata nell’assecondare alcuni aspetti commerciali che favoriscono la ricezione in piattaforma. Lo sguardo autoriale è chiaro ma non completo. Mia cede alla nostalgia che la trascina nuovamente verso la sua vita da bar luminosi, parchi, ponti e panchine di legno e lo stesso accade al film che cede al richiamo di un finale già visto rinunciando alla coerenza della storia. Ma questo potrebbe non essere un problema.

Titolo originale: Sult

Regia: Ditte Hansen e Louise Mieritz

Interpreti: Joachim Fjelstrup, Rosalinde Mynster, Sara Fanta Traore, Magnus Millang, Mille Lehfeldt

Distribuzione: Netflix

Durata: 105′

Origine: Danimarca 2025

