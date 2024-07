Il nostro percorso dove abbiamo visionato opere d’animazione provenienti da tutto il mondo in grado di far dialogare filosofia politica e riflessioni sull’esistenza. Con l’elenco dei premi

Si è appena conclusa la decima edizione dell’Animaphix – Nuovi Linguaggi Contemporanei Film Festival di Bagheria. Dal 22 al 28 luglio la manifestazione siciliana dedicata al cinema di animazione ha regalato al proprio pubblico un programma ampio e variegato suddiviso in 5 sezioni (Nazionale, Internazionale, Pittura Animata, Anidoc, Experimental) per offrire un’ampia panoramica sulle varie declinazioni del settore dell’animazione.



Questo è il nostro personale percorso all’interno del Concorso Internazionale dove abbiamo visionato alcune opere provenienti da tutto il mondo in grado di far dialogare pittura e cinema, filosofia politica e riflessioni sull’esistenza.



Si comincia da Butterfly, di Sunčana Brkulj. L’autrice croata, al suo primo film da professionista, in circa 8 minuti ci trasporta in una comunità di creature inserite all’interno di una sorta di giardino dell’eden in cui ogni membro dell’ecosistema ha una parte attiva nel contribuire al flusso della vita, rappresentato simbolicamente dallo scorrere dell’acqua di una fontana. L’equilibrio vitale viene, però, interrotto quando una farfalla rimane intrappolata nella fontana e la comunità si ritrova ad affrontare una situazione sconosciuta. Diventerà necessario reinventarsi in un nuovo ciclo di vita. In questo caso, il tableau vivant di suggestione fiabesca realizzato dalla giovanissima regista classe 1997, che si avvale della collaborazione con l’animatrice Claudia Munskgaard Palmqvist, raccoglie con estrema semplicità e un pizzico di ironia, l’imprevedibilità e il senso effimero della nostra esistenza.

Si passa poi a Le sexe de ma mère del regista francese Francis Canitrot. Il suo corto, selezionato a Cannes nel 2023, è il viaggio all’interno del rapporto disturbato e tormentato di un cinquantenne (di nome éli) con sua madre, costretta sulla sedia a rotelle. La signora, infatti, nostalgica della propria giovinezza sfrenata e libertina si intromette costantemente nella vita sessuale del figlio insistendo perché lui vada a letto con la loro vicina Nathalie. Nei circa sedici minuti di durata del corto, Canitrot si diverte in un gioco di voyerismo perverso, sospeso tra eros e thanatos. La repressione sessuale ed emotiva, mischiata al senso di colpa ancestrale nei confronti della figura materna, porterà il protagonista ad un delirio psicofisico, sublimato in urlo liberatorio. Seguiranno gli sguardi divertiti e l’insorgere di un inaspettato affetto paterno che sembrano poter liberare (lui e noi) dall’inferno di una costrizione emotiva decisamente contemporanea.

Arriviamo a The Juggler’s Guide, della tuttofare Rebeka Kruus, la quale firma un corto di quattro minuti ispirato alle contraddizioni delle esperienze umane. La sua opera, densa di quel realismo magico che aveva contraddistinto anche la sua opera precedente (in quel caso una co-regia), A story about a monkey, a bear, and a caterpillar. Protagonista del sogno ad occhi aperti è questa volta un giocoliere di talento, la cui vita subisce un’improvvisa svolta quando gli vengono rubate le sue preziose palline da giocoliere. Deciso a recuperare i suoi beni più cari, l’uomo si imbarca in un’avventura, aiutato da conigli acrobatici, rane danzanti e da alcune scioccanti verità sulla sua stessa esistenza. Un viaggio alla scoperta di se stessi, il corto della regista estone, in cui risultano chiari gli omaggi ad Alice nel paese delle meraviglie ma anche e soprattutto a Il mio amico Totoro del maestro Hayao Miyazaki.

Impossibile non citare, tra i film migliori in concorso, Joko. La coproduzione Polonia-Germania, diretta da Izabela Plucinska, è una rilettura in chiave grottesca dell’eterno sfruttamento e dominio dell’uomo sull’uomo, in bilico tra macabro e irreale. Basato sul racconto Joko fête son anniversaire di Roland Topor, il film della regista polacca stupisce per la veemenza della satira politica con cui mette in scena il conflitto tra sfruttatori e sfruttati che culmina in un inevitabile finale cruento e sanguinoso.

Concludiamo il nostro personale percorso di visioni con, a nostro parere, il miglior corto presente in concorso. Si tratta dell’opera della regista svizzera Delia Hess, On hold. Una giovane donna è bloccata nella coda di attesa di una linea telefonica. Parte da questa visione paralizzante un cortometraggio a episodi, surreale e in continuo mutamento, sulle assurdità della vita urbana e sulle frustrazioni derivate dalle costanti mutazioni che contraddistinguono la società liquida descritta dal sociologo Zygmunt Bauman. Un incubo globalizzato in cui gli oggetti abbandonano le forme dei propri contenitori, in cui niente rimane al proprio posto mentre l’essere umano si ritrova senza più punti di riferimento. Così non resta che l’(inutile) attesa di una qualsiasi risposta.

La giuria della 10a edizione di Animaphix – Nuovi Linguaggi Contemporanei Film Festival, composta dai registi Theodore Ushev, Isabel Herguera e Wiola Sowa premia i seguenti lavori:

MIGLIOR FILM ANIMAPHIX 2024

La voix des Sirènes di Gianluigi Toccafondo (Italia, Francia 2023)

«Per la sua capacità di trasmettere bellezza, libertà e coraggio attraverso i più alti esempi di slancio tecnico, poetico, estetico e creativo, confermando il suo ruolo di autore ispiratore nel mondo del cinema d’an mazione e dell’arte».

COMPETIZIONE NAZIONALE – PREMIO GIANALBERTO BENDAZZI

Fiore mio – Andrea Laszlo de Simone di Viola Mancini (Italia 2024)

«Per l’originalità con cui traduce in immagini il tema del brano musicale, utilizzando l’antica tecnica della cianotipia, in cui fotografia, disegno e grafica si fondono restituendoci una visione onirica e poetica dellecose».

Menzione speciale

Impossible Maladies di Alice e Stefano Tambellini (Italia 2023)

«Per la messa in scena che denota grande cultura cinematografica, padronanza nell’uso della luce e una conoscenza iconografica che si evince dalla costruzione di ciascuna inquadratura».

COMPETIZIONE INTERNAZIONALE – SEZIONE SPERIMENTALE NON-NARRATIVA

Simple Forms di Natalia Ryss (Israele 2023)

«Per l’espressione creativa nell’animazione di idee: combinatoria, notazione musicale onomatopeica e calligrafia astratta».

Menzione speciale

Will you come with me di Derya Durmaz (Germania 2023)

«Utilizzando immagini semplici e un monologo, l’autrice costruisce una forte narrazione cinematografica che ci spinge a uscire dalla nostra zona di comfort».

COMPETIZIONE ANIDOC

Zarko, you will spot the Child! di Veljko Popovic, Milivoj Popovic (Croazia 2024)

«Per il valore narrativo di un memoir che possiede la forza della semplicità e per la rappresentazione della miseria e della sospensione di ogni equilibrio nei rapporti umani che ogni guerra produce».

Menzione speciale

Cold Soup di Marta Monteiro (Portogallo 2023)

«Per aver ricreato magistralmente le dinamiche emotive di una relazione abusiva e aver trasmesso l’urgenza di trovare una via d’uscita».

COMPETIZIONE PITTURA ANIMATA

Papillon di Florence Miailhe (Francia 2024)

«Per il suo stile espressionista, corrispondente all’argomento inquietante, così contemporaneo nel suo messaggio».

Menzione speciale

Loca di Veronique Paquette (Canada 2024)

«Per l’esecuzione magistrale e il ritmo impeccabile delle pennellate di tango».

