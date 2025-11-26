Apple TV+ cancella la serie The Hunt per plagio
La serie francese con Magimel e Laurent è stata cancellata dalla piattaforma pochi giorni prima del rilascio. Il regista è stato accusato di plagio per non aver dichiarato la fonte letteraria
Il 3 dicembre 2025 sarebbe dovuta essere disponibile su Apple TV+ la serie Traqués – La caccia, ma a pochi giorni dal debutto qualsiasi informazione, riferimento ufficiale e trailer sono stati improvvisamente rimossi dalla piattaforma. Attualmente non è più possibile visualizzare i video promozionali e tanto meno leggere comunicati stampa dedicati alla serie.
Traqués – La caccia è un thriller francese prodotto da Gaumont, scritto e diretto da Cèdric Anger, noto per il suo adattamento cinematografico di La prochaine fois je viserai le cœur. Quest’ultimo è stato accusato dall’esperto dei media Clément Garin di plagio per non aver dichiarato di aver realizzato un adattamento del romanzo Shoot del 1973 dello scrittore americano Douglas Fairbairn. Infatti le analogie tra l’opera cartacea e quella televisiva sono molteplici, soprattutto a livello narrativo.
Il cast della serie vede nel ruolo di Franck l’attore Benoît Magimel, straordinario interprete nel film di Albert Serra Pacifiction. Un mondo sommerso, mentre la moglie è interpretata da Mélanie Laurent, conosciuta a livello internazionale per il suo ruolo di Shosanna nel film Bastardi senza gloria.
Corso di Montaggio con DAVINCI dal 28 novembre online
-----------------------------------------------------------------
La storia del libro narra di Rex, un cacciatore che insieme a quattro amici decide di partire per un viaggio di caccia nelle foreste canadesi. Ma durante l’escursione il gruppo viene attaccato da altri cacciatori e quando uno degli amici di Rex viene ferito da un proiettile, la situazione degenera fino all’uccisione di uno dei rivali. Rex dopo la vicenda rimane con la preoccupazione di una possibile vendetta da parte degli altri cacciatori, per questo decide di preparare una spedizione armata per anticiparli, dando il via a una escalation di violenza. Molto simile è la trama della serie, il protagonista è Franck, anch’esso un cacciatore, che si ritrova con i suoi amici per andare a cacciare durante i weekend. Durante una di queste uscite, un altro gruppo di cacciatori inizia a sparare contro di loro senza un apparente motivo. Gli amici reagiscono quando uno di loro rimane colpito, arrivando a uccidere uno dei rivali. Riescono a fuggire, ma nei giorni successivi Franck continua ad avere la sensazione di essere osservato e teme che uno dei cacciatori possa ritornare per vendicarsi.
Il problema principale è l’assenza di un riconoscimento ufficiale dei diritti del romanzo. Gaumont in un’intervista per Variety ha dichiarato: “La messa in onda della nostra serie The Hunt è stata temporaneamente posticipata. Stiamo attualmente conducendo una revisione approfondita per affrontare tutte le questioni relative alla nostra produzione. Prendiamo molto seriamente le tematiche legate alla proprietà intellettuale.”
Corso online DATA MANAGER E D.I.T. dal 2 dicembre
-----------------------------------------------------------------
Non è il primo caso in cui Apple TV sospende la distribuzione di una serie, poche settimane fa il rilascio di The Savant, previsto per il 26 settembre 2025, è stato posticipato a data da definire. Nel caso di The Hunt, il futuro della serie dipenderà dall’esito delle verifiche in corso sulle accuse di plagio. Per il momento, la sua distribuzione rimane incerta.