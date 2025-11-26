La serie francese con Magimel e Laurent è stata cancellata dalla piattaforma pochi giorni prima del rilascio. Il regista è stato accusato di plagio per non aver dichiarato la fonte letteraria



Il 3 dicembre 2025 sarebbe dovuta essere disponibile su Apple TV+ la serie Traqués – La caccia, ma a pochi giorni dal debutto qualsiasi informazione, riferimento ufficiale e trailer sono stati improvvisamente rimossi dalla piattaforma. Attualmente non è più possibile visualizzare i video promozionali e tanto meno leggere comunicati stampa dedicati alla serie.



Traqués – La caccia è un thriller francese prodotto da Gaumont, scritto e diretto da Cèdric Anger, noto per il suo adattamento cinematografico di La prochaine fois je viserai le cœur. Quest’ultimo è stato accusato dall’esperto dei media Clément Garin di plagio per non aver dichiarato di aver realizzato un adattamento del romanzo Shoot del 1973 dello scrittore americano Douglas Fairbairn. Infatti le analogie tra l’opera cartacea e quella televisiva sono molteplici, soprattutto a livello narrativo.



Il cast della serie vede nel ruolo di Franck l’attore Benoît Magimel, straordinario interprete nel film di Albert Serra Pacifiction. Un mondo sommerso, mentre la moglie è interpretata da Mélanie Laurent, conosciuta a livello internazionale per il suo ruolo di Shosanna nel film Bastardi senza gloria.