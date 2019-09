Nell’immenso archivio depositato nella memoria collettiva, nonostante gli anni trascorsi dalla fine della seconda guerra mondiale, si trovano ancora racconti in cui il coraggio dimostrato dai protagonisti ha saputo rendere indimenticabile le loro vite tanto da essere degne di essere ricordate.



I motivi per raccontare un film sulle Aquile Randagie sono quindi molteplici: raccontare una parte di storia d’Italia che in ben pochi conoscono, rendere omaggio a una storia di coraggio realizzata da giovani, essere d’ispirazione per i giovani di oggi. Si tratta di un film diretto ai giovani, che vuole parlare loro con le parole dei giovani di un’altra epoca, quando un altro mondo sembrava impossibile, ed invece il cambiamento si realizza proprio grazie a loro: forse eroi, certo giovani fedeli e ribelli.

, distribuito da Cinecittà Luce e diretto da, trae evidentemente origine da questa semplice, ma sempre valida deduzione e si dedica, con passione indubbia, al racconto di un episodio che vide come protagonisti alcuni giovani milanesi e monzesi componenti delLe leggi di Mussolini avevano reso fuorilegge l’associazione scoutistica, all’epoca di esclusiva appartenenza cattolica., detto Kelly, sfidando la legge ingiusta continuarono a svolgere le loro attività in clandestinità, fondando le Aquile Randagie che avevano come luogo di riunione segreto la Val Codera. I ragazzi non passarono inosservati, ma le violenze dei fascisti non riuscirono a fermarli. Dopo il 1943 insieme ad alcuni docenti del collegio San Carlo di Milano, alcuni preti più sensibili, tra i quali, e dissidenti rispetto ad all’apparato Curiale più distante da queste attenzioni, le Aquile Randagie hanno fatto parte di OSCAR – Organizzazione Scout Cattolica Assistenza Ricercati e con la loro attività riuscirono a far superare il confine svizzero a più di 2000 persone tra ebrei e perseguitati. Il loro giuramento sarà adempiuto completamente con il salvataggio di alcuni militari tedeschi e italiani autori di violenze, ricercati dai partigiani, chiedendo per loro una giusta pena con un processo giusto. Il resto è storia di giovani scout divenuti soldati dispersi, morti seppelliti in Africa o chissà dove.Se da questo profilo metafilmico, si giunge a quello che costituisce la forma e l’estetica del film, è fuori di dubbio che bisognerà adeguare su altri parametri ogni conseguente giudizio. Il film persegue intenti precisi e queste intenzioni, ove non fossero evidenti, sono sintetizzate nelle parole dell’autore che nelle sue note di regia chiarisce:il cui centro della narrazione è l’etica scout, che diventa, nella sua declinazione più generale, pietra angolare, nella sintesi più evangelica della concezione della vita. La tensione del film si rivolge tutta verso una solidarietà che è autentica e peraltro assai comune, ma non meno commovente, in quegli anni bui in cui i diritti umani delle minoranze in Italia non avevano alcuna tutela. Tutto avviene dentro una narrazione senza scosse e imprevisti, ma anche senza sorprese., fatta salva ogni intenzione benevola legata al sacrificio di questi giovani di cui scorreranno le foto autentiche sui titoli di coda,La recitazione non a fuoco di alcuni degli interpreti, purtroppo appesantisce spesso le sequenze e si attenuano le buone intenzioni anche di ricostruzione degli ambienti e dei costumi.Il problema del film è l’assoluta “necessità” narrativa, come se non ci fosse altro oltre lo scorrere dei fatti, un vizio televisivo che penalizza l’impianto generale del film che resta comunque un ottimo documento per una storia importante e tutt’altro che banale. È come se si avesse bisogno, ogni tanto di pause dall’affollamento dei fatti pur scanditi da date e luoghi precisi, una pausa che diventi riflessione e permetta una maggiore familiarizzazione con i personaggi.Al di là quindi di ogni evidente debolezza, di ogni incertezza di scrittura e di recitazione e di ogni altro aspetto,