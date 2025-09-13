Archivio Aperto 2025 – Il programma



Time of liberations: è questo il titolo scelto per la XVIII edizione di Archivio Aperto, il festival di Fondazione Home Movies – Archivio Nazionale del Film di Famiglia di Bologna in programma a Bologna dal 26 al 30 settembre, con la direzione artistica di Giulia Simi e Sergio Fant.

Cuore del programma è l’omaggio alla figura di Marinella Pirelli (1925-2009), in occasione del centenario dalla nascita. Artista visiva e filmmaker sperimentale, tra le principali innovatrici dell’arte italiana tra anni Sessanta e Settanta, tessitrice di una soggettività libera e autodeterminata, Marinella Pirelli contribuisce, senza mai abbracciare una pratica militante, agli esordi del pensiero femminista, intrecciando anche un’amicizia con Carla Lonzi. Sviluppa inoltre, già dai primi anni del Dopoguerra, un raffinato interesse per la botanica, con una particolare sensibilità per l’ambiente. Archivio Aperto propone – in collaborazione con l’Archivio Marinella Pirelli – una project room (Sala Berti – Refettorio delle Monache dell’Ex Convento di San Mattia, via Sant’Isaia 20) che indaga la sua ricerca visuale a partire dal profondo rapporto con il mondo vegetale: Marinella Pirelli. Fino ai margini del bosco: Disegni, fotografie, film ospiterà diapositive inedite, illustrazioni botaniche da lei realizzate nella seconda metà degli anni Quaranta e un’installazione 16mm in loop di uno dei suoi film. Una piccola stanza di epifanie vegetali in cui la luce dei proiettori analogici – fotografici e filmici – immerge in questo cammino tra le piante che Marinella Pirelli ha compiuto in tutta la sua vita e che qui si rivolge all’arco temporale che va dal primo Dopoguerra – del biennio 1948-1949 sono le illustrazioni botaniche degli erbari – arrivando fino al passaggio tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta. Anche l’opening ufficiale di Archivio Aperto venerdì 26 settembre è dedicato alla figura di Pirelli con la live performance Il mio possibile vero, ospitata dalla magnifica ex Chiesa di San Mattia (ore 18.30) che vedrà protagonista l’attrice Isabella Ragonese in un reading dei testi dell’artista, mentre scorreranno immagini sonorizzate live da Laura Agnusdei.



La sezione Storie sperimentali, dedicata a filmmaker che hanno fatto la storia del cinema d’avanguardia, omaggia Kenneth Anger con una retrospettiva di 12 film, proiettati in pellicola e in parte in digitale (27-28-29/09, ore 22:00, Ex Chiesa di San Mattia): un programma teso a riscoprire l’universo cinematografico di un regista di straordinaria complessità, nel quale convivono il Surrealismo europeo, complesse simbologie narrative, dottrine mistico-esoteriche. Elementi che diventano nella loro ricorrenza cardini inamovibili di una poetica inconfondibile e che contribuiranno al tempo stesso a plasmare l’immaginario collettivo nonché gran parte del cinema sperimentale del Novecento.

La sezione “La natura dell’archivio”, dedicata alle contaminazioni tra botanica, archivi e memoria, è quest’anno dedicata al lavoro della filmmaker Rose Lowder, che sarà ospite al Festival, con una retrospettiva di 15 titoli proiettati in pellicola 16mm presso l’Ex Chiesa di San Mattia (28/09, ore 17:30; 29/09, ore 18:45, 30/09, 17:30): al centro della sua filmografia l’ambiente naturale, in una prospettiva decisamente ecologica.



La sezione L’archivio che non c’è è lo spazio del festival che guarda agli archivi con un’ottica postcoloniale, evidenziando i vuoti e le immagini difficili, proponendo nuove interpretazioni e riscoprendo storie nascoste. In collaborazione con la Biblioteca Amilcar Cabral, il focus di quest’anno è dedicato ai 50 anni della liberazione del Mozambico dal colonialismo portoghese (due appuntamenti: 27/09, ore 15:00; 29/09, ore 17:00, Ex Chiesa di San Mattia) a partire dalla proiezione di due fondi filmici conservati presso la Fondazione Home Movies.

La sezione Poetry, Diary and Novels, inaugurata nell’edizione 2022 dal Nobel per la Letteratura Annie Ernaux e dedicata a scrittori e scrittrici di rilievo internazionale le cui opere partono dal tema della memoria che si lega alle immagini – realizzata con il sostegno di Settore Biblioteche e Welfare cultural del Comune di Bologna nell’ambito del Patto per la Lettura di Bologna e il supporto di Ambasciata e Consolato Generale del Regno dei Paesi Bassi e ‘La Scoperta dell’Olanda’ – ospita quest’anno Judith Koelemeijer (28/09, ore 15.00, Ex Chiesa di San Mattia) scrittrice e giornalista olandese, autrice di Etty Hillesum. Il racconto della sua vita, pubblicato quest’anno da Adelphi.



Art & Experimental Film è un’altra sezione “storica” del festival, dedicata ai film sperimentali e d’artista italiani degli anni ‘60-’80. Quest’anno omaggia la figura del fiorentino Andrea Granchi (1947-2024), protagonista del Cinema d’artista e autore di film ironici e irriverenti che riflettono, in modo raffinato e con animazioni sorprendenti, sul rapporto tra immagine fissa e immagine in movimento. Saranno presentate tre pellicole restaurate (28.09, ore 11:00, Ex Chiesa di San Mattia): Cosa succede in periferia? (1971), Il giovane rottame (1972) e Morte del movimento (1974).

Come ogni anno, il Concorso internazionale dedicato alle opere realizzate con materiale d’archivio, che quest’anno presenta 21 opere – 10 lungometraggi di cui 7 in anteprima italiana e 11 cortometraggi – riflette una grande varietà di istanze, rielaborazioni del passato e riflessi sul presente, coinvolgendo sguardi diversi e archivi di molteplice natura.

La selezione completa delle opere in concorso ad Archivio Aperto 2025 e il calendario completo di proiezioni ed eventi, tra cui Toni, mio padre di Anna Negri, è disponibile sul sito www.archivioaperto.it



