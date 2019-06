Dal 2 al 25 luglio 2019, presso la Biblioteca di Moraldo Morandini sul Naviglio Martesana (Via Tofane 49, Milano), verranno presentati una serie di eventi sulla street art, proiezioni ed incontri aventi per tema l’integrazione e la migrazione. Per l’occasione, gli appuntamenti cinematografici organizzati dalla Cineteca di Milano saranno dedicati al topic “i treni nel cinema”.

Ingresso libero con cinetessera.

2 LUGLIO ORE 19

Incontro. Il significato strategico del progetto di riapertura dei Navigli a Milano.

Il Presidente dell’Associazione “Riaprire i Navigli” Roberto Biscardini, attraverso racconti, immagini e filmati indagherà il senso del progetto di riapertura dei Navigli a Milano.

A seguire piccolo rinfresco per tutti i presenti.

4 LUGLIO ORE 19

Treno popolare di Raffaello Matarazzo

9 LUGLIO ORE 19

Incontro. Street Art in Martesana

Federica Candelaresi e Marco Alfieri del BJCEM, insieme all’artista Federico Manzone, raccontano il progetto “Lasciare il segno”, giunto alla seconda edizione, che ha portato alla realizzazione di un murale ammirabile ai piedi

dei binari di Stazione Centrale, dedicato all’integrazione e al fenomeno della migrazione.

A seguire piccolo rinfresco per tutti i presenti.

11 LUGLIO ORE 19

La signora scompare di Alfred Hitchcock

16 LUGLIO ORE 19

Incontro. La Stazione Centrale di notte raccontata dai City Angels

Una delegazione dell’Associazione City Angels Lombardia Onlus ci racconterà le storie e le esperienze delle persone che vivono i luoghi della Stazione Centrale di Milano.

A seguire piccolo rinfresco per tutti i presenti.

18 LUGLIO ORE 19

Assassinio sull’Orient Express di Sidney Lumet

GIOVEDÌ 25 LUGLIO ORE 19

Evento speciale. La Stazione Centrale e il cinema: corti e spezzoni

Un montaggio delle migliori scene di film ambientate in Stazione Centrale e due cortometraggi d’autore: Emigranti (1963) di Franco Piavoli e Milano o cara (1963) di Paolo Pillitteri, entrambi dedicati al fenomeno della migrazione meridionale verso il Nord.

