AreneDiRoma 2024 – Cinema alle mura (16 Giugno – 7 Settembre)

Il Cinema alle Mura è un progetto che il Comitato Mura Latine porta avanti con determinazione e che gli ha permesso di vincere il bando per l’Estate Romana 2023-2024. L’evento è organizzato da Il Comitato delle Mura con il supporto di Siamo VII e il patrocinio del Ministero della Cultura, Regione Lazio, Municipio Roma VII, Parco dell’Appia Antica, AMA e ATAC, mobility partner. Il cartellone del 2024 va da giugno a settembre e si divide in tre diverse arene del VII Municipio: il Parco delle Mura Aureliane, i Giardini di Via Sannio e il Parco dei Tricicli alla Romanina. Ingresso gratuito. Per contatti l’ email , il sito o la pagina Facebook