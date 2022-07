AreneDiRoma2022 – Cinevillage Piazza Vittorio (01 Luglio – 21 Luglio)

SCUOLA DI CINEMA SENTIERI SELVAGGI: APERTE LE ISCRIZIONI ANNO 2022-23





La manifestazione Cinevillage si avvale del patrocinio del Comune di Roma, del Municipio I e della Regione Lazio.

La programmazione cinematografica prenderà il via venerdì 1 luglio e proseguirà fino all’11 settembre, in una sala che potrà ospitare oltre 500 persone, completata da un’area food in cui intrattenersi e cenare. Per la sezione eventi speciali “I generi del cinema italiano”, il giornalista e critico cinematografico Franco Montini intervisterà, sul palco di piazza Vittorio, alcuni ospiti, protagonisti del cinema italiano. L’intrattenimento per le “Notti di Cinema” sarà completato dalle attività del CONI che con il Villaggio dello Sport renderà fruibile lo sport all’aperto. Per finire, la rassegna di piazza Vittorio ospiterà, dall’8 all’11 settembre, il FLAG – Festival della Letteratura e del Cinema Arcobaleno, giunto alla sua terza edizione. Il FLAG è un importante evento promosso da Gaycs Lgbt Aps, in collaborazione con le associazioni Idea Europa, Eca Onlus Isidem, Rinnovamenti, SOS Famiglie, Yellow Sport, Factory 1342, la casa editrice romana Ponte Sisto e l’Agenzia Ars Media Group. Nelle quattro giornate di rassegna, basate sull’incontro di culture differenti, si alterneranno letture, proiezioni di film e video, dibattiti e laboratori culturali.



Ecco la programmazione:

– Venerdì 01 Luglio, ore 21:00: “I generi del cinema italiano”, incontro con Edoardo Leo. A seguire Luigi Proietti detto Gigi, di Edoardo Leo

– Sabato 02 Luglio, ore 21:20: Belfast, di Kenneth Branagh

– Domenica 03 Luglio, ore 21:20: Assassinio sul Nilo, di Kenneth Branagh

– Lunedì 04 Luglio, ore 21:20: Finale a sorpresa, di Mariano Cohn e Gaston Duprat

– Martedì 05 Lglio, ore 21:20: America latina, dei fratelli D’Innocenzo

– Mercoledì 06 Luglio, ore 21:20: Tromperie – Inganno, di Arnaud Desplechin

– Giovedì 07 Luglio, ore 21:20: The French Dispatch, di Wes Anderson

– Venerdì 08 Luglio. ore 21:00 “I generi del cinema italiano”, incontro con Giulia Steigerwalt. A seguire Settembre, di Giulia Steigerwalt

– Sabato 09 Luglio, ore 21:20: Spencer, di Pablo Larrain

– Domenica 10 Luglio, ore 21:20: Corro da te, di Riccardo Milani

– Lunedì 11 Luglio, ore 21:00: “I generi del cinema italiano”, incontro con i Manetti Bros. A seguire Diabolik, dei Manetti Bros.

– Martedì 12 Luglio, ore 21:20: Il ritratto del duca, di Roger Michell

– Mercoledì 13 Luglio, ore 21:20: Toilet, di Gabriele Pignotta

– Giovedì 14 Luglio, ore 21:20: House of Gucci, di Ridley Scott

– Venerdì 15 Luglio, ore 21:20: Una vita in fuga, di Sean Penn

– Sabato 16 Luglio, ore 21:20: L’arma dell’inganno – Operazione Mincemeat, di John Madden

– Domenica 17 Luglio, ore 21:20: Madres paralelas, di Pedro Almodovar

– Lunedì 18 Luglio, ore 21:00 “I generi del cinema italiano”, incontro con Giuseppe Tornatore. A seguire Ennio, di Giuseppe Tornatore

– Martedì 19 Luglio, ore 21:20: Licorice pizza, di Paul Thomas Anderson

– Mercoledì 20 Luglio, ore 21:20: Un eroe, di Ashgar Farhadi

– Giovedì 21 Luglio, ore 21:20: Top gun: Maverick, di Joseph Krasinski

