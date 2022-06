AreneDiRoma2022 – Parco della Cervelletta a Tor Sapienza (9 giugno – 24 luglio)

NOVITA’ – CORSO ONLINE TEORIA DELLA SCENEGGIATURA





Torna a Roma, dal 3 giugno al 31 luglio, “Il Cinema In Piazza”, l’evento a ingresso gratuito ogni sera alle ore 21.15 diffuso tra centro e periferia organizzato dall’Associazione Piccolo America, giunto alla sua ottava edizione. 104 le proiezioni, saliranno sul palco a presentare i loro film nomi del calibro di Wes Anderson, David Mamet, Paweł Pawlikowski, Kiyoshi Kurosawa, Lav Diaz, Fanny Ardant, Volker Schlöndorff, Ladj Ly, Jan Komasa, Wolfgang Becker, Iram Haq, Michael Radford, Cristian Mungiu, Mathieu Kassovitz. Insieme agli ospiti internazionali, tanti anche registi ed attori italiani che animeranno “Il Cinema in Piazza”: Pietro Castellitto, Valerio Lundini, Carlo Verdone, Francesca Archibugi, Serena Dandini, Stefania Sandrelli, Bebe Vio, Martin Castrogiovanni, Dori Ghezzi, Luca Marinelli, Francesca Serafini, Giordano Meacci, Valentina Bellè, Anna Pavignano, Don Ciotti, Marco Tullio Giordana, Alessandro Redaelli e Ruggero Melis, Antonio Rezza e Flavia Mastrella, Micaela Ramazzotti, Paolo Virzì, Esmeralda Calabria, Francesco Piccolo, Luca Bigazzi e Ascanio Celestini. Il Parco della Cervelletta accoglie per la prima volta, giovedì 14 luglio Carlo Verdone, che a vent’anni dalle riprese presenterà al pubblico il suo “Ma che colpa abbiamo noi”.



Tre i grandi ospiti internazionali: il regista polacco Paweł Pawlikowski, che il 30 giugno presenterà “Ida”, il film che – complice l’Oscar per il miglior film straniero – ne ha fatto uno dei nomi più amati e rispettati del cinema europeo contemporaneo; il giapponese Kiyoshi Kurosawa, che giovedì 7 luglio mostrerà “Tokyo sonata”, premio della giuria nella sezione Un Certain Regard al Festival di Cannes; e infine il filippino Lav Diaz, beniamino della cinefilia più “radicale”, che il 21 luglio accompagnerà l’inedito in Italia “The Halt”, già presentato alla Quinzaine des Réalisateurs sulla Croisette;

Due gli omaggi in programma, primo fra tutti quello dedicato a Pier Paolo Pasolini, ulteriore tassello nelle celebrazioni per il centenario della nascita dell’intellettuale più profetico, scomodo e geniale del Novecento: giovedì 23 giugno al Parco della Cervelletta il regista Marco Tullio Giordana in dialogo con Don Ciotti intorno a uno dei capolavori del regista-poeta, “Il Vangelo secondo Matteo”. E poi, alla presenza di Dori Ghezzi, Luca Marinelli, Valentina Bellè, Francesca Serafini e Giordano Meacci, la proiezione della versione cinematografica di “Fabrizio De André – Principe libero”, giovedì 16 luglio, per ricordare il grande cantautore genovese

Ecco la programmazione:

9 giugno – FAMIGLIA PACIOLLA e FAMIGLIA REGENI, ALESSANDRA BALLERINI, ASCANIO CELESTINI e GIUSEPPE GIULIETTI presentano THE DISSIDENT, di Bryan Fogel (2020, 119 min) in collaborazione con Confronti

10 giugno – FROM MOSCOW TO PIETUSHKI (1990, 42 min) a seguire SERBIAN EPICS, di Paweł Pawlikowski (1992, 41 min)

11 giugno – FESTEN – FESTA IN FAMIGLIA (FESTEN), di Thomas Vinterberg (1998, 105 min)

12 giugno – IL SIGNORE DEGLI ANELLI: LA COMPAGNIA DELL’ANELLO, di Peter Jackson – Extended Edition (2001, 228 min)

15 giugno – PER FAVORE, NON TOCCATE LE VECCHIETTE (THE PRODUCERS), di Mel Brooks (1967, 88MIN)

16 giugno – DORI GHEZZI, LUCA MARINELLI, VALENTINA BELLÈ, FRANCESCA SERAFINI e GIORDANO MEACCI presentano FABRIZIO DE ANDRÉ – PRINCIPE LIBERO, di Luca Facchini (2018, 193 min)

17 giugno – DOSTOEVSKY’S TRAVELS (1991, 52 min) e a seguire TRIPPING WITH ZHIRINOVSKY, di Paweł Pawlikowski (1995, 45 min)

18 giugno – DEAR WENDY, di Thomas Vinterberg (2005, 105 min)

19 giugno – IL SIGNORE DEGLI ANELLI: LE DUE TORRI, di Peter Jackson – Extended Edition (2002, 235min)

22 giugno – MEZZOGIORNO E MEZZO DI FUOCO (BLAZING SADDLES), di Mel Brooks (1974, 93 min)

23 giugno – DON CIOTTI e MARCO TULLIO GIORDANA presentano IL VANGELO SECONDO MATTEO, di Pier Paolo Pasolini (1964, 137 min)

24 giugno – LAST RESORT – AMORE SENZA SCAMPO (LAST RESORT) di Paweł Pawlikowski (2000, 73min)

25 giugno – RIUNIONE DI FAMIGLIA (EN MAND KOMMER HJEM), di Thomas Vinterberg (2007, 100min)

26 giugno – IL SIGNORE DEGLI ANELLI: IL RITORNO DEL RE, di Peter Jackson – Extended Edition (2003,263 min)

29 giugno – FRANKENSTEIN JUNIOR (YOUNG FRANKESTEIN), di Mel Brooks (1974, 106 min)

30 giugno – PAWEŁ PAWLIKOWSKI presenta IDA, di Paweł Pawlikowski (2013, 82 min)

1 luglio – MY SUMMER OF LOVE, di Paweł Pawlikowski (2004, 86 min)

2 luglio – IL SOSPETTO (JAGTEN), di Thomas Vinterberg (2012, 115 min)

3 luglio – LO HOBBIT- UN VIAGGIO INASPETTATO, di Peter Jackson (2012, 182 min)

6 luglio – L’ULTIMA FOLLIA DI MEL BROOKS (SILENT MOVIE), di Mel Brooks (1976, 87 min)

7 luglio – KIYOSHI KUROSAWA presenta TOKYO SONATA, di Kiyoshi Kurosawa (2008, 120 min)

8 luglio – LA FEMME DU VÈME, di Paweł Pawlikowski (2011, 84 min)

9 luglio – VIA DALLA PAZZA FOLLA (FAR FROM THE MADDING CROWD), di Thomas Vinterberg (2015, 119 min)

10 luglio – LO HOBBIT – LA DESOLAZIONE DI SMAUG, di Peter Jackson (2013, 186 min)

13 luglio – LA PAZZA STORIA DEL MONDO (HISTORY OF THE WORLD, PART I), di Mel Brooks (1981, 92min)

14 luglio – CARLO VERDONE presenta MA CHE COLPA ABBIAMO NOI, di Carlo Verdone (2003, 114min)

15 luglio – COLD WAR (ZIMNA WOJNA), di Paweł Pawlikowski (2018, 89 min)

16 luglio – LA COMUNE (KOLLEKTIVET), di Thomas Vinterberg (2016, 111 min)

17 luglio – LO HOBBIT – LA BATTAGLIA DELLE CINQUE ARMATE, di Peter Jackson (2014, 163 min)

20 luglio – BALLE SPAZIALI (SPACE BALLS), di Mel Brooks (1987, 96 min)

21 luglio – LAV DIAZ presenta THE HALT (ANG HUPA), di Lav Diaz (2019, 276 min)

22 luglio – ROBIN HOOD – UN UOMO IN CALZAMAGLIA (ROBIN HOOD: MEN IN TIGHTS), di Mel Brooks (1993, 104 min)

23 luglio – UN ALTRO GIRO (DRUK), di Thomas Vinterberg (2020, 117 min)

24 luglio – DRACULA MORTO E CONTENTO (DRACULA: DEAD AND LOVING IT), di Mel Brooks (1995, 88 min)

