AreneDiRoma2022 – Tim Floating Theatre (24 Agosto – 25 Settembre)

SCUOLA DI CINEMA SENTIERI SELVAGGI: APERTE LE ISCRIZIONI ANNO 2022-23





-----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torna a Roma il Floating Theatre che si presenta in questa 3° edizione in veste rinnovata e con una programmazione di anteprime e proiezioni speciali che prenderanno il via il 24 agosto e andranno avanti fino al 25 settembre nella nuova location sul lago di Villa Ada, tutti i giorni a partire dalle 20.30. I film saranno proiettati in lingua originale con sottotitoli e saranno accompagnati da ospiti e presentazioni d’ eccezione. Il Floating Theatre è ideato da Alice nella Città e realizzato da AC Playtown Roma in collaborazione con la Fondazione Cinema per Roma ed è diretto da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli. La manifestazione è promossa da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e vincitrice dell’Avviso Pubblico “Estate Romana 2022 – Riaccendiamo la Città, Insieme” curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE. L’evento è realizzato anche assieme a Fondazione Cinema per Roma, grazie al contributo di Regione Lazio, ed Arsial e dei Main sponsor FS – Ferrovie dello Stato Italiane e Poste Italiane e si arricchisce della collaborazione della Fondazione Accademia del Cinema Italiano Premi David di Donatello e della piattaforma MUBI e ha tra i partner tecnici anche Cinemeccanica che curerà attraverso la Pino Chiodo Cinema Engineering tutte le proiezioni.

L’arena ha 150 posti – Ingresso 6 euro. Per acquisti od eventuali cambi di programmazione: https://www.facebook.com/floatingtheatreroma/



15 BORSE DI STUDIO DELLA SCUOLA SENTIERI SELVAGGI



----------------------------

--------------------------------------------------------

L’arena si trova dentro Villa Ada, in Via di Ponte Salario, 28.

Ecco la programmazione:

– Mercoledì 24 Agosto, ore 21:00: Bullet train, di David Leitch. Anteprima italiana

– Giovedì 25 Agosto, ore 20:30: Una femmina, di Francesco Costabile. Presentazione del regista

– Venerdì 26 Agosto, ore 20:30: The humans, di Stephen Karam. Con un contributo video del regista

– Sabato 27 Agosto, ore 20:30: Gli occhi di Tammy Faye, di Michael Showalter

– Domenica 28 Agosto, ore 20:30: Fuorigioco – Una storia di vita e di sport, di Pier Paolo Paganelli. Ospite il calciatore Beppe Signori

– Lunedì 29 Agosto, ore 20:30: DC League of Super-Pets, di Jared Stern e Sam Levine. Saranno ospiti in arena i voice talent del film Lillo e Maccio Capatonda

– Martedì 30 Agosto, ore 20:30: Quattordici giorni, di Ivan Cotroneo

– Mercoledì 31 Agosto, ore 20:30: Memoria, di Apichatpong Weerasethakul

QUI LA PROGRAMMAZIONE DI TUTTE LE ARENE DI ROMA



Le Arene estive di Cinema a Roma



--------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------