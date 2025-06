AreneDiRoma2025 – Cinevillage Talenti (16 Giugno – 28 Agosto)

Il cinema all’aperto torna ad animare l’estate del Municipio III con i migliori film italiani, europei e internazionali dell’ultima stagione. A far brillare l’iniziativa nelle notti romane non saranno solo i film più amati: autori e protagonisti delle pellicole accompagneranno le proiezioni in eventi speciali. L’evento è promosso da ANEC Lazio in collaborazione con il 68 Village. Le proiezioni sono a pagamento e i biglietti sono acquistabili sul sito. Inizio proiezioni alle 21:30, alle 22:00 o alle 22:30. Per info e contatti email , numero 350.1111651 o sito.