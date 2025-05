AreneDiRoma2025 – Cortili di cinema (6 Giugno – 20 Luglio)

Cortili di Cinema torna ad animare l’estate romana con una nuova edizione, in programma dal 6 giugno al 20 luglio 2025, ogni venerdì e sabato (e domenica per l’ultimo fine settimana), nei cortili delle scuole di sette quartieri del Municipio XV. Il progetto promosso da Municipio XV e Anec Lazio porta il cinema direttamente nei luoghi di vita quotidiana dei cittadini, trasformando le scuole in arene estive a cielo aperto. Una rassegna diffusa e inclusiva attraverso 15 appuntamenti in sette quartieri del territorio: Cesano, Vigna Clara, La Giustiniana, Fleming, La Storta, Grottarossa e Labaro. Il programma alterna film d’autore e titoli per famiglie, anteprime, opere premiate e proiezioni accompagnate da ospiti speciali. Gli spettacoli iniziano alle 21. L’ingresso a tutte le serate è libero fino a esaurimento posti. Per info e contatti pagina Facebook del XV Municipio.