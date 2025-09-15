#AreneDiRoma2025 – Human rights film fest (24 Settembre – 28 Settembre)
Dal 24 al 28 settembre il Parco del Torrione Prenestino si trasforma in un’arena di cinema e diritti con cinque giorni di film, talk e incontri. Ecco la programmazione
Dal 24 al 28 settembre Roma ospita la prima edizione di Human Rights Film Fest, una rassegna cinematografica internazionale ad ingresso gratuito interamente dedicata ai diritti umani, alla democrazia e alla libertà di espressione, che trasforma il Parco del Torrione Prenestino in un’arena di confronto, memoria e partecipazione.
Attraverso proiezioni, talk e incontri con registi, attivisti e studiosi, il festival porta sul grande schermo opere provenienti da aree del mondo segnate da conflitti, repressioni e lotte per la libertà. Il progetto Human Rights Film Fest, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura è vincitore dell’Avviso Pubblico Roma Creativa 365. Cultura tutto l’anno in collaborazione con Zètema Progetto Cultura”. Per info e contatti pagina Facebook e Instagram.
L’arena si trova al Parco del Torrione Prenestino, Via Prenestina 73
Ecco la programmazione:
SETTEMBRE
Mercoledì 24 Settembre, ore 19:30: La Testimone – Shahed, di Nader Saeivar (100’). A seguire, ore 21:50: Scool, di Kimia Rahmani Ghane (7’); ore 22:00: Adjustment, di Mehrdad Hassani (17’); ore 22:20: Freedom Morning, di Hossein (Khashayar) Pirelmi (19’); ore 22:40: Split Ends, di Alireza Kazemipour (14’)
Giovedì 25 Settembre, ore 20:30: Invisible Nation, di Vanessa Hope (2023, Taiwan, 85’)
Venerdì 26 Settembre, ore 19:30: Eastern Front, di Vitaly Mansky e Yevhen Titarenko (98’). A seguire, ore 22:00: Lirica ucraina, di Francesca Mannocchi (84’)
Sabato 27 Settembre, ore 19.30: Tree of Violence, di Anna Moiseenko (81’). A seguire, ore 22.00: Of Caravan and the Dogs, di Askold Kurov, Anonymous (89’)
Domenica 28 Settembre, ore 19.00: From Ground Zero, di aa.vv. – ideato da Rashid Masharawi (112’). A seguire, ore 21.40: Vibrations from Gaza, di Rehab Nazzal (16’). A seguire, ore 22.00: No Other Land, di Basel Adra, Yuval Abraham, Rachel Szor, Hamdan Ballal (95’)