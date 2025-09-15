-----------------------------------------------------------------
UNICINEMA scarica la Guida della Quadriennale/Triennale di Sentieri Selvaggi

-----------------------------------------------------------------

#AreneDiRoma2025 – Human rights film fest (24 Settembre – 28 Settembre)

Dal 24 al 28 settembre il Parco del Torrione Prenestino si trasforma in un’arena di cinema e diritti con cinque giorni di film, talk e incontri. Ecco la programmazione

di
----------------------------
LA SCUOLA DI DOCUMENTARIO di SENTIERI SELVAGGI


----------------------------
Dal 24 al 28 settembre Roma ospita la prima edizione di Human Rights Film Fest, una rassegna cinematografica internazionale ad ingresso gratuito interamente dedicata ai diritti umani, alla democrazia e alla libertà di espressione, che trasforma il Parco del Torrione Prenestino in un’arena di confronto, memoria e partecipazione.
Attraverso proiezioni, talk e incontri con registi, attivisti e studiosi, il festival porta sul grande schermo opere provenienti da aree del mondo segnate da conflitti, repressioni e lotte per la libertà. Il progetto Human Rights Film Fest, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura è vincitore dell’Avviso Pubblico Roma Creativa 365. Cultura tutto l’anno in collaborazione con Zètema Progetto Cultura”. Per info e contatti pagina Facebook e Instagram.
L’arena si trova al Parco del Torrione Prenestino, Via Prenestina 73
Ecco la programmazione:
SETTEMBRE
Mercoledì 24 Settembre, ore 19:30: La Testimone – Shahed, di Nader Saeivar (100’). A seguire, ore 21:50: Scool, di Kimia Rahmani Ghane (7’); ore 22:00: Adjustment, di Mehrdad Hassani (17’); ore 22:20: Freedom Morning, di Hossein (Khashayar) Pirelmi (19’); ore 22:40: Split Ends, di Alireza Kazemipour (14’)
Giovedì 25 Settembre, ore 20:30: Invisible Nation, di Vanessa Hope (2023, Taiwan, 85’)
Venerdì 26 Settembre, ore 19:30: Eastern Front, di Vitaly Mansky e Yevhen Titarenko (98’). A seguire, ore 22:00: Lirica ucraina, di Francesca Mannocchi (84’)
Sabato 27 Settembre, ore 19.30: Tree of Violence, di Anna Moiseenko (81’). A seguire, ore 22.00: Of Caravan and the Dogs, di Askold Kurov, Anonymous (89’)
Domenica 28 Settembre, ore 19.00: From Ground Zero, di aa.vv. – ideato da Rashid Masharawi (112’). A seguire, ore 21.40: Vibrations from Gaza, di Rehab Nazzal (16’). A seguire, ore 22.00: No Other Land, di Basel Adra, Yuval Abraham, Rachel Szor, Hamdan Ballal (95’)
----------------------------
BORSE DI STUDIO per LAUREATI DAMS e Università similari per la Scuola di Cinema Sentieri selvaggi

----------------------------

    ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DI SENTIERI SELVAGGI

    Le news, le recensioni, i corsi di cinema, la riviste, i libri, gli eventi e tutte le nostre iniziative


    taggato con , , ,
    -----------------------------------------------------------------
    Acting on Camera – Laboratorio di Recitazione cinematografica

    -----------------------------------------------------------------