AreneDiRoma2025 – Parco della Cervelletta (5 Giugno – 13 Luglio)

Il Cinema in Piazza spegne undici candeline e, dal 5 giugno al 13 luglio 2025, torna a riempire anche il Parco della Cervelletta, situato sulla valle dell’Aniene. Dopo il successo della stagione passata, l’edizione 2025 – organizzata e promossa dalla Fondazione Piccolo America – conferma l’anima popolare e gratuita dell’evento: ogni sera alle 21.15, dal mercoledì alla domenica, Il Cinema in Piazza propone film in lingua originale sottotitolati e classici italiani con sottotitoli in inglese. Il Cinema in Piazza 2025 si svolge con l’Alto Patrocinio del Parlamento europeo e con il patrocinio della Regione Lazio. Il progetto è realizzato con il contributo di Roma Capitale – Assessorato alla Cultura – Dipartimento Attività Culturali. Ingresso gratuito senza prenotazione. Per contatti pagina Facebook