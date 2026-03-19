Arriva il film sui Labubu

Pop Mart, azienda produttrice di giocattoli da collezione, sta collaborando con Sony Pictures per portare i suoi popolarissimi pupazzi Labubu nelle sale cinematografiche. Secondo un comunicato stampa diffuso nei giorni scorsi, il film combinerà riprese dal vivo e animazione CGI, ed è già in fase di sviluppo iniziale.

Paul King, regista di Wonka con Timothee Chalamet a capo della fabbrica di cioccolato, torna nel mondo dei giocattoli dopo aver diretto Paddington nel 2014. Il cineasta, inoltre, produrrà, dirigerà e co-scriverà la sceneggiatura insieme allo sceneggiatore Steven Levenson.



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Il personaggio di Labubu è stato creato dall’artista Kasing Lung come parte dell’universo “The Monsters” in una serie di libri illustrati conosciuti collettivamente come La Trilogia dei Mostri. In seguito è diventato uno dei prodotti di punta dell’azienda Pop Mart, che con le sue blind box (confezioni regalo “al buio”), ha raggiunto l’apice della popolarità nella scorsa estate. Ma secondo un rapporto di HSBC di febbraio, riportato da CNBC, l’entusiasmo nei confronti dei Labubu sarebbe già in calo, sarà forse questa la mossa giusta per mantenere vivo l’interesse nei confronti dei pupazzetti pelosi?



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-------------------------------------------------------- Intanto, il direttore operativo di Pop Mart, Si De, ha dichiarato: “Ciò che ci entusiasma di più è usare lo storytelling per aiutare le persone ad innamorarsi più profondamente di queste proprietà intellettuali o a trovare quei punti di connessione. Credo che questo sia il punto centrale di ciò che vogliamo raggiungere con i nostri contenuti”. Articoli Correlati: ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DI SENTIERI SELVAGGI Le news, le recensioni, i corsi di cinema, la riviste, i libri, gli eventi e tutte le nostre iniziative La tua email *

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