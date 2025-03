Arriva la III edizione del festival Borghi sul Set

Fundraising per l’audiovisivo: Corso online dal 14 aprile







Si terrà martedì 1 e mercoledì 2 aprile la terza edizione del festival Borghi sul Set, al cinema Caravaggio di Roma. Con dieci opere in concorso, cinque lungometraggi e cinque cortometraggi, l’evento offre l’occasione di esplorare scenari inediti nel panorama cinematografico, mettendo in risalto le cittadelle a rischio spopolamento

Borghi sul Set è organizzato dall’associazione Cinecircolo Romano, la cui presidente Daniela Cipollaro è anche ideatrice dell’evento, insieme al direttore artistico Catello Masullo. Nelle parole di Cipollaro si evince come il festival voglia essere occasione di aiutare le realtà dei piccoli borghi italiani attraverso il cinema, in grado di dare loro visibilità e attenzione, ma anche restituire al cinema qualcosa: scenografie inedite, stimolo a nuove narrazioni, sensibilità verso realtà spesso dimenticate.

Tra i lungometraggi in concorso, La lunga corsa, seconda opera di Andrea Magnani, girato tra i borghi di Avezzano, Sulmona (L’Aquila) e Larino (Campobasso); la commedia di Alessandro Bardani Il più bel secondo della mia vita, ambientato nei borghi di Ariccia, Zagarolo, Grottaferrata, Rocca Priora, Trevignano, San Gregorio da Sassola, tutti in provincia di Roma; Il mio posto è qui di Cristiano Bortone e Daniela Porto, storia di violenza e omofobia del secondo dopoguerra in Calabria, le cui riprese si sono svolte a Gerace, Canolo Vecchia, Agnana Calabra, Siderno, Locri (Reggio Calabria) e Gioia del Colle (Bari); infine, il recentissimo Vermiglio di Maura Delpero, girato nel borgo di Vermiglio in Trentino Alto Adige e che ne racconta le tradizioni.

