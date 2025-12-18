Arriva su Letterboxd il catalogo di Linklater sulla Nouvelle Vague
Su social network per cinefili continua l’omaggio del regista texano nei confronti dell’avanguardia francese. Dal 22 dicembre sarà lui stesso a scegliere per il noleggio otto titoli imprescindibili
Il social network per cinefili Letterboxd ha recentemente creato al suo interno un servizio di noleggio di film rari, ricercati e poco o per nulla distribuiti. Una breve lista e qualche titolo sono già disponibili sulla piattaforma. Per l’occasione, ieri è stata annunciata l’uscita di un particolare catalogo: il 22 dicembre sarà possibile accedere alla sezione Richard Linklater Curates.
L’acclamato regista texano è stato infatti invitato a stilare una lista di film appartenenti alla Nouvelle Vague. Il suo ultimo film, il cui titolo è proprio il nome del movimento cinematografico francese affermatosi alla fine degli anni Cinquanta, è un omaggio a una delle pellicole più iconiche, Fino all’ultimo respiro di Jean Luc Godard. Seguendo (e rimettendo in scena) le riprese dell’opera del 1960, il pretesto è quello di raccontare e rivedere sul grande schermo protagonisti e luoghi di un periodo che ha creato i presupposti per la nascita del “prototipo del cinema indipendente”, come dice lo stesso Linklater.
STORY EDITOR, corso online dal 20 gennaio 2026
-----------------------------------------------------------------
La madre e la puttana di Eustache, Le cugine di Chabrol, I 400 colpi di Truffaut, L’anno scorso a Marienbad di Resnais, Cléo dalle 5 alle 7 di Varda, Fino all’ultimo respiro, Adieu Philippine di Rozier, Masculin Feminin ancora di Godard. Questi otto film si propongono come un “kit di partenza” per approcciarsi per la prima volta alla celebre corrente. Una raccolta di titoli, sia iconici che di nicchia, che testimoniano la libertà e l’irriverenza della creazione, caratteristiche che Linklater reputa fondamentali.
Afferma il regista:”Se apri questa porta, ti trovi di fronte a un mondo immenso. È stato un momento incredibile nella storia del cinema. I film sono così freschi, vibranti ed espressivi. Credo sia per questo che, a distanza di anni, ne siamo ancora ispirati: sono i padrini del cinema indipendente”.