Arriva su Letterboxd il catalogo di Linklater sulla Nouvelle Vague

Il social network per cinefili Letterboxd ha recentemente creato al suo interno un servizio di noleggio di film rari, ricercati e poco o per nulla distribuiti. Una breve lista e qualche titolo sono già disponibili sulla piattaforma. Per l’occasione, ieri è stata annunciata l’uscita di un particolare catalogo: il 22 dicembre sarà possibile accedere alla sezione Richard Linklater Curates.

L’acclamato regista texano è stato infatti invitato a stilare una lista di film appartenenti alla Nouvelle Vague. Il suo ultimo film, il cui titolo è proprio il nome del movimento cinematografico francese affermatosi alla fine degli anni Cinquanta, è un omaggio a una delle pellicole più iconiche, Fino all’ultimo respiro di Jean Luc Godard. Seguendo (e rimettendo in scena) le riprese dell’opera del 1960, il pretesto è quello di raccontare e rivedere sul grande schermo protagonisti e luoghi di un periodo che ha creato i presupposti per la nascita del “prototipo del cinema indipendente”, come dice lo stesso Linklater.