È stato assegnato il primo Premio Make Your Choice, dedicato a chi ha fatto la differenza in termini di solidarietà e nato in seno all’omonima campagna di sensibilizzazione promossa da Uniamo FIMR Onlus, Uno Sguardo Raro e Sobi. Hanno ricevuto il premio l’attore Neri Marcorè e la Lega del Filo d’Oro per “la coraggiosa scelta di dare speranza anche a chi, apparentemente, non ne ha e di aprire una finestra sul mondo delle persone sordo-cieche quando ancora la disabilità conviveva con molti tabù”.

La premiazione si è svolta alla Casa del Cinema di Roma, in occasione della sesta edizione di Uno Sguardo Raro Rare Disease International Film Festival, che nasce con l’obiettivo di “rompere” attraverso il linguaggio del cinema quell’isolamento che circonda le persone con malattie rare. Il fulcro della campagna #MakeYourChoice è il cortometraggio Una scelta può cambiare la vita, scritto e realizzato da Save the Cut.



