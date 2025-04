Al cinema il documentario che ripercorre la cavalcata trionfale dell’Atalanta, che da regina delle provinciali si è trasformata nel 2024 in regina d’Europa. In sala fino al 20



Atalanta. Una vita da Dea ripercorre la cavalcata trionfale dell’Atalanta, che da regina delle provinciali si è trasformata in regina d’Europa, vincendo nel 2024 l’Europa League. Nella settimana più esaltante, prima della finale europea, l’Atalanta aveva perso la finale di Coppa Italia contro la Juventus e qualche giorno dopo la cocente sconfitta raggiungeva la storica qualificazione in Champions League, conquistando i tre punti necessari in trasferta a Lecce. “Tutto molto bello”, avrebbe sentenziato Bruno Pizzul, per una realtà calcistica che ha fatto parlare il mondo del calcio. Al timone Gian Piero Gasperini, proveniente dalla panchina del Genoa. Oggi il tecnico è considerato un innovatore con il suo modulo uomo contro uomo a tutto campo.



Atalanta – Una vita da Dea è un omaggio dovuto anche al suo presidente Antonio Percassi, da giovane ex calciatore per sei anni della Dea, prima che un infortunio al ginocchio, a soli 26 anni, lo ha costretto ad abbandonare la carriera agonistica. Il presidente-tifoso, bergamasco fino al midollo, figura sempre più in via di estinzione nello sport, ha creato una creatura perfetta, a cominciare dal settore giovanile, sempre più all’avanguardia a livello internazionale e ormai un punto di riferimento imprescindibile per metodologie di lavoro. La prima squadra rappresenta una favola sportiva a tutti gli effetti, anche se in passato ha subito attacchi e veleni su presunti “aiutini” non propriamente leciti di tipo farmacologico. Dal 2010, da quando appunto Percassi ha rilevato la società, è stata una marcia verso la gloria, non dispensando momenti molto difficili e retrocessioni.

È un viaggio percorso dai tifosi, da testimonianze di addetti ai lavori e dai protagonisti sul campo, alternando interviste e aneddoti con lo spettacolarità delle gare. Al sogno ormai manca soltanto un tassello fondamentale: il tricolore, la vittoria del campionato che da diversi anni resta tabù, nonostante siano state gettate le basi per il raggiungimento dell’agognato traguardo. Atalanta – Una vita da Dea piacerà sicuramente ai tifosi di parte, invece potrebbe risultare poco interessante a coloro che hanno fedi calcistiche differenti, perché il lavoro non affronta le questioni più prettamente tecniche, che avrebbero attirato magari l’interesse degli appassionati, e resta fondamentalmente in superficie anche sul coinvolgimento emotivo legato alla passionalità sempre più rara di uomini come il Presidente Antonio Percassi.

Regia: Beppe Manzi

Distribuzione: Nexo Studios

Durata: 100’

Origine: Italia, 2025

La valutazione del film di Sentieri Selvaggi 3 Sending Il voto dei lettori 3 ( 1 voto)



