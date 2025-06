Baarìa Film Festival: il programma della 1° edizione

Corso estivo di REGIA, dal 7 luglio!



---------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Baarìa Film Festival, che si svolgerà dal 2 al 6 luglio a Bagheria (PA), ha annunciato il programma della sua prima edizione, presentando i film e gli ospiti dei panel e delle serate speciali.



UNICINEMA scarica la Guida completa della Quadriennale di Sentieri Selvaggi







La sezione competitiva principale, Arcipelaghi, avrà i seguenti lungometraggi: Old Fox del regista taiwanese Hsiao Ya-chuan, un racconto di formazione ambientato nel paese natale del cineasta alla fine degli anni ’80; Under The Volcano di Damian Kocur, che narra la drammatica vicenda di una famiglia polacca bloccata a Tenerife a causa dello scoppio della guerra in Ucraina; My Late Summer del bosniaco Danis Tanović, un melodramma ambientato su un’isola della Dalmazia incentrato sul tema del ritrovamento della propria identità e della pace interiore; La mujer salvaje di Alàn Gonzàlez, su una madre alla ricerca del figlio scomparso all’Avana; Insular del regista dominicano Héctor M. Valdez, che racconta la storia di un naufrago costretto ad affrontare i propri demoni interiori; il dramma storico finlandese Stormskerry Maja, della regista Tiina Lymi, ambientato a metà Ottocento; A Ray of Sunlight della regista sudcoreana Sook-Hee Moon, un dramma familiare.



SCUOLA DI CINEMA SENTIERI SELVAGGI, scarica la Guida completa della Triennale 2025/2026



-------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nella sezione Atolli dedicata ai cortometraggi, parteciperanno le opere degli italiani Emanuele Vicorito (A domani), Nuanda Sheridan (La femmina), Alessandro Marinaro (Luca, fuori sincrono), Antonio Sidoti (L’ultima pagina), Stefano Malchiodi (Al buio), Gianfranco Piazza e Tito Puglielli (Acquasanta) e Yana Fedotova (Il mare che amo da morire). Tra i registi internazionali invece, sono presenti il polacco Piotr Szkopiak con Two Knights, gli spagnoli Cuevas & Carola con Varitas de ballena, la commedia sudcoreana Just One Step di Heejun Yoo, e i francesi Liza Diaz, Ophélie Bellaton e Bertrand Normand, con i loro rispettivi film (Les Oiseaux de Passage, L’Interview d’Elénore, The Universal Temple).

Tra le proiezioni serali con la presentazione dei registi, saranno presenti i seguenti film: Paradiso in vendita di Luca Barbareschi; Il depistaggio di Aurelio Grimaldi, incentrato sul processo ai responsabili della strage di Via d’Amelio; Il cassetto segreto di Costanza Quatriglio, che parteciperà anche in qualità di supervisora dei cortometraggi realizzati dagli studenti della sede siciliana del Centro Sperimentale di Cinematografia (anch’essi inclusi nella sezione Atolli).

Per quanto riguarda gli ospiti del festival bagherese, incontreranno il pubblico: Giuseppe Tornatore nella serata di sabato 5 luglio; Luigi Lo Cascio, Enrico Lo Verso e Alessio Vassallo, impegnati lo stesso giorno nel panel La Valigia dell’Attore; Daniele Ciprì, regista e direttore della fotografia, che interverrà il 4 luglio nel panel Fare cinema in Sicilia.

La giuria della sezione Arcipelaghi sarà composta dai registi Roberta Torre, Uberto Pasolini e Marco Amenta, mentre per i cortometraggi della sezione Atolli, invece, i giurati saranno il regista Nico Bonomolo, lo sceneggiatore Paolo Pintacuda e la fotografa e docente universitaria Anna Fici.

Per tutte le informazioni, consultare il sito del Festival.



LA SCUOLA DI DOCUMENTARIO di SENTIERI SELVAGGI



----------------------------

--------------------------------------------------------