La cerimonia dei BAFTA 2026, in programma domani a Londra, si svolgerà sotto un’attenzione particolare: quella della BBC sui possibili discorsi a sfondo politico dal palco. L’emittente pubblica britannica, che trasmetterà l’evento, avrebbe infatti predisposto misure preventive per evitare momenti controversi durante l’accettazione dei premi.



Secondo quanto riportato da Deadline, la cautela nasce dal precedente dello scorso anno al Glastonbury Festival, quando il duo Bob Vylan guidò il pubblico in slogan politici trasmessi in diretta televisiva, episodio per cui la BBC fu successivamente criticata. Da allora l’emittente ha rafforzato i protocolli per eventi live considerati “ad alto rischio”, e i BAFTA rientrano ora tra le trasmissioni monitorate con maggiore attenzione.



Non si tratta, però, del primo episodio legato alla gestione editoriale dei BAFTA. Lo scorso anno la BBC aveva già attirato critiche per aver interrotto la trasmissione del discorso di ringraziamento dell’attrice Zoe Saldaña durante la messa in onda televisiva. In un’altra occasione, sempre durante la cerimonia, l’emittente aveva inoltre tagliato una battuta del presentatore David Tennant che faceva riferimento a Donald Trump. Episodi che hanno contribuito a rafforzare la percezione di un modo di agire particolarmente prudente nei confronti di contenuti potenzialmente sensibili.



Il tema del rapporto tra cinema e politica è già esploso negli scorsi giorni alla Berlinale. Il presidente della giuria, il regista Wim Wenders, ha infatti dichiarato durante la conferenza stampa di apertura del festival che i cineasti dovrebbero “restare fuori dalla politica”, scatenando forti reazioni nel settore. Le sue parole hanno innescato polemiche e perfino defezioni dal festival, alimentando un dibattito internazionale sulla responsabilità pubblica degli artisti e sul ruolo delle manifestazioni culturali di fronte ai conflitti globali.



In seguito a questo episodio è arrivata infatti una lettera aperta firmata da oltre 80 figure del cinema, tra cui Tilda Swinton e Javier Bardem, che accusava la Berlinale di silenzio istituzionale su quanto sta accadendo a Gaza e chiedeva una presa di posizione più netta. Il documento sosteneva che arte e politica non possano essere separate e criticava l’eventuale censura di artisti che si esprimono sul conflitto.

La cerimonia londinese si avvicina, quindi, con un livello di attenzione mediatica elevato non solo per i premi assegnati, ma anche per la gestione dei contenuti trasmessi. Resta ora da vedere come si svolgerà l’evento e se emergeranno interventi o momenti destinati ad alimentare ulteriormente il dibattito sul rapporto tra spettacolo, informazione e libertà di espressione.

