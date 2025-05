Bellaria Film Festival 2025 – Quando il cinema racconta le comunità

Le visioni più significative di questa 43a edizione, da Nella colonia penale di Crivaro, Perra, Goia e Diana a La Montagna Magica di Micol Roubini, passando per Come la notte di Liryc Dela Cruz



Questa quarantatreesima edizione del Bellaria Film Festival, dedicata al cinema indipendente italiano e non, sembra aver seguito un tragitto verso un’analisi lucida e puntuale riguardo le comunità. Partendo infatti dal vincitore del concorso Casa Rossa italiana, Real di Adele Tulli, che esplora a fondo e con sorprendente lucidità la community digitale e il progresso tecnologico ultra avanguardista (come gli Smart Village non-umani in Cina), sino a Come la notte di Liryc Dela Cruz, che indaga la comunità autoctona filippina in una chiave anti e post coloniale, è possibile intravedere nella selezione del festival un percorso volto all’esplorazione di un’umanità aggregata in gruppi; scorgendo il modo perpetuo di interagire tra i singoli e l’altro.

Tra le visioni più significative troviamo il documentario osservazionale collettivo (presentato in anteprima mondiale) Nella colonia penale di Gaetano Crivaro, Silvia Perra, Ferruccio Goia e Alberto Diana che racconta delle ultime tre colonie penali, appunto, rimaste in Italia, più precisamente in Sardegna, a Isili, Mamone e Is Arenas. Qui i detenuti alternano la detenzione al lavoro, e sin da subito è chiarissimo l’intento degli autori nel voler mostrare una realtà antropologica alienante che, filtrata dalla sorveglianza del carcere, influisce sugli scambi umani tra le persone. Sono pochissime le interazioni tra loro, e pochissimi sono i nomi dei detenuti esplicati allo spettatore. La regia però riesce a restituire, attraverso la chiarezza formale, una sovralettura disarmante quando ci mostra gli oggetti e i luoghi così carichi di storie e sottotesti. Nella colonia penale è un operazione lampante e necessaria, che grazie alla costruzione attenta e mai invadente dell’immagine, riesce a trasportare lo sguardo oltre la semplice apparenza, viaggiando al di là della materia; caricando di sostanza viva e umana la messa in scena.



Anche Come la notte del filippino Liryc Dela Cruz racconta di un’urgenza sociale, arrivando a momenti di astrattezza simile alla video arte offerti dal bianco e nero e dalla regia di uno slow cinema che omaggia espressamente un altro grande cineasta, connazionale di Dela Cruz: Lav Diaz. Lo spazio nel quale si svolge la storia è una crepuscolare villa, lasciata in eredità dalla signora Patrizia a Lilia, una donna filippina che l’ha servita per 35 anni; ma tutto cambia con l’arrivo dei suoi fratelli, anche loro lavoratori emigrati in Italia. Nel corso della visione, quindi, vediamo venire a galla vecchi rancori e nuovi problemi, sino ad un climax finale cruento e sconcertante. Come la notte è la prosecuzione di un lavoro di ricerca che Dela Cruz porta avanti da diversi anni, e che nel 2023 ha raccolto nella mostra fotografica tenutasi a Roma, al Mattatoio dal titolo Il Mio Filippino: For Those Who Care To See.

Una ulteriore opera di indagine della comunità familiare presente al Bellaria Film Festival è sicuramente Paternal Leave di Alissa Jung, che racconta di una giovanissima ragazza tedesca e del bisogno intrinsecamente umano di una figura paterna, da sempre assente nella sua vita. È quindi un on the road fortemente toccato dal racconto di formazione, che Marinelli ha descritto durante la presentazione come un “film dal clima caldamente familiare”. E in effetti queste parole esplicano bene le sensazioni che pervadono lo spettatore durante la visione. Perché Paternal Leave è un film capace di adoperare un registro graffiante, alternando a momenti dolceamari dei frangenti comici parecchio riusciti.

Tra le nostre visioni anche Diciannove l’esordio del palermitano Giovanni Tortorici, prodotto da Luca Guadagnino, che racchiude delle pulsioni generazionali in un’ottica fortemente autobiografica; come ci ha raccontato lo stesso regista. Meno familiare quindi (sicuramente meno di Vermiglio di Maura Delpero, presente a questo Bellaria Film Festival) ma comunque una fotografia leggibile di un presente che comprende una specifica fascia demografica. Continuando invece sulla scia del racconto comunitario troviamo anche La Montagna magica di Micol Roubini che prende spunto da una vicenda reale, ovvero la chiusura dell’ex miniera d’amianto di Balangero, nei pressi di Torino, rimasta attiva dal 1918 al 1990. Questo è un film materico, che guarda alla testimonianza diretta degli abitanti di Balangero per trasformare il racconto in immagini vive; anche e soprattutto attraverso una vicinanza tangibile col territorio. Girato interamente in pellicola, la regista ha raccontato questa scelta spiegando che “l’amianto è un materiale molto affascinante, quasi ipnotico. Ho scelto la pellicola proprio perché mi sembrava il modo migliore di restituire questa idea di materia pulsante, vivo”.

Parlando invece di storie internazionali, fuori dalla nostra orbita occidentale troviamo Elegy of the Enemy di Federico Lodoli e Carlo Gabriele Tribbioli. Girato nell’Afghanistan governato dai talebani, adotta un tono lirico costruito su un montaggio non narrativo. Elegy of the Enemy è una sorta di reportage che punta tutto sul racconto diretto della comunità talebana e su una sorta di ribaltamento prospettico riguardo ciò che abbiamo sempre considerato un nemico; i talebani infatti parlano di loro stessi e della loro visione del mondo, stavolta realmente liberi da forme di giudizio o costrizioni di sorta.



