Berlinale 2026 : le anticipazioni di Panorama e Generation



SCUOLA SENTIERI SELVAGGI: scopri le offerte last minute sui nostri percorsi professionali!





-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La 76ª edizione della Berlinale si terrà dal 12 al 22 febbraio. Dopo aver annunciato il Presidente di Giuria del Concorso, Wim Wenders, il Festival ha diffuso le prime novità sulle sezioni collaterali, Panorama e Generation.

La sezione Panorama quest’anno è contraddistinta da una forte presenza di giovani artisti. Tra i primi dodici titoli presentati, dieci anteprime mondiali e cinque esordi. La selezione è ricca di temi umani e di attualità, come la storia d’amore tra due esuli nel film Only Rebel Win. Anche il documentario Trop c’est trop si interroga sulla guerra e su chi scappa, mostrandoci il caos della città di Goma, nel Nord del Congo, dopo il conflitto; mentre Allegro Pastell parla d’amore e di relazioni moderne. Diversi lungometraggi riflettono sulla mascolinità: nell’opera americana Bucks Harbor, nella comunità di Downeast Maine i ragazzi crescono con i codici dei padri, spesso dettati dalla forza, Jaripeo indaga il mondo dei rodei ipermascolini in Messico. C’è spazio anche per indagare l’Europa di oggi con il film London: il protagonista viaggia in macchina tra Vienna e Salisburgo e, nel tragitto, dà passaggi a sconosciuti, scoprendo come è facile aprirsi con chi non si conosce; l’investigazione dell’Europa passa anche per il proliferare degli estremismi di destra e il sistema giudiziario che spesso chiude un occhio in Prosecution. Due opere, una giapponese, Numb, e l’altra tedesco-olandese, Two Mountains Weighing Down My Chest, ma con protagonista una ragazza cinese, investigano l’oppressione familiare in Estremo Oriente e il concetto di identità.