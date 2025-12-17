Berlinale 2026 : le anticipazioni di Panorama e Generation
Il Festival tedesco, in attesa di annunciare i film del concorso, ha diffuso i primi titoli delle sezioni collaterali, che esplorano temi come la giovinezza, l’identità e l’amore
La 76ª edizione della Berlinale si terrà dal 12 al 22 febbraio. Dopo aver annunciato il Presidente di Giuria del Concorso, Wim Wenders, il Festival ha diffuso le prime novità sulle sezioni collaterali, Panorama e Generation.
La sezione Panorama quest’anno è contraddistinta da una forte presenza di giovani artisti. Tra i primi dodici titoli presentati, dieci anteprime mondiali e cinque esordi. La selezione è ricca di temi umani e di attualità, come la storia d’amore tra due esuli nel film Only Rebel Win. Anche il documentario Trop c’est trop si interroga sulla guerra e su chi scappa, mostrandoci il caos della città di Goma, nel Nord del Congo, dopo il conflitto; mentre Allegro Pastell parla d’amore e di relazioni moderne. Diversi lungometraggi riflettono sulla mascolinità: nell’opera americana Bucks Harbor, nella comunità di Downeast Maine i ragazzi crescono con i codici dei padri, spesso dettati dalla forza, Jaripeo indaga il mondo dei rodei ipermascolini in Messico. C’è spazio anche per indagare l’Europa di oggi con il film London: il protagonista viaggia in macchina tra Vienna e Salisburgo e, nel tragitto, dà passaggi a sconosciuti, scoprendo come è facile aprirsi con chi non si conosce; l’investigazione dell’Europa passa anche per il proliferare degli estremismi di destra e il sistema giudiziario che spesso chiude un occhio in Prosecution. Due opere, una giapponese, Numb, e l’altra tedesco-olandese, Two Mountains Weighing Down My Chest, ma con protagonista una ragazza cinese, investigano l’oppressione familiare in Estremo Oriente e il concetto di identità.
La sezione Generation annuncia i primi titoli nei concorsi Generation Kplus e Generation 14plus: cinque lungometraggi e sette cortometraggi provenienti da dodici Paesi, tra cui sette anteprime mondiali e tre esordi. Nella selezione i giovani spesso mettono in discussione lo status quo, le antiche tradizioni, la politica e il potere: in The Fabulous Time Machine, nel Brasile rurale, le ragazze crescono tra il passato delle madri segnato dal machismo e la possibilità di un futuro migliore; in Ghost School, produzione pakistano-tedesca, la piccola Rabia indaga sulla chiusura della sua scuola e dovrà destreggiarsi tra superstizioni rurali, corruzione locale e un muro di silenzio; in Memories of a Window, un ragazzo guarda e riprende le rivolte popolari in Iran dalla sua finestra e, quando una donna viene colpita da un proiettile, decide di scriverle una lettera e si interroga sul suo ruolo in queste proteste. Opere come Tutti da Taiwan, The Girl dalla Cina ed Everyone’s Sorry Nowadays sono accomunate dal racconto di incontri che aiutano a crescere e a conoscere se stessi. Diverse le opere che analizzano il tema dell’appartenenza, come il film francese Riding Time, mentre l’inglese The Thread analizza la doppia identità culturale.