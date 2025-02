Berlinale 75 – Dreams. Incontro con Michel Franco e Jessica Chastain

BANDO CRITICA DIGITALE, chiusura anticipata al 17 febbraio!







Michel Franco, per la prima volta in competizione al Festival Internazionale del Cinema di Berlino, ha presentato questa mattina in anteprima mondiale il suo ultimo film Dreams.

Il film vede protagonista l’attrice premio Oscar Jessica Chastain nel ruolo di Jennifer McCarthy, affiancata da Isaac Hernández e Rupert Friend. Dreams racconta la storia di Jennifer, una filantropa di San Francisco, il cui incontro con Fernando, un giovane ballerino messicano, si complica dopo che quest’ultimo intraprende un pericoloso viaggio illegale per raggiungerla.

Dreams rappresenta la seconda collaborazione tra Franco e Chastain, dopo Memory nel 2023. Alla conferenza stampa presenti il regista e gli attori.

L’incontro con la stampa si è aperto ragionando sulle tematiche politiche del film, con alcune domande rivolte a Jessica Chastain. Interrogata sulla situazione politica attuale degli Stati Uniti, l’attrice ha spiegato che l’America è ancora il luogo in cui realizzare i proprio sogni, aggiungendo di non voler rinunciare al suo paese, nonostante le difficoltà: “Vivo negli Stati Uniti perché sono una persona speranzosa. Credo che per cambiare la cultura e la società, bisogna partecipare attivamente – ha detto la Chastain – e non smetterò di lottare per il mio paese. Ci sono molte persone che sono ancora speranzose e stiamo combattendo per ciò che è giusto”.

A Michel Franco è stato chiesto se il titolo Dreams rappresenti ancora oggi gli Stati Uniti come una terra di sogni: “Credo nel sogno americano? Direi di no, ormai – ha risposto il regista – ma non dimentichiamo che è un paese fondato sugli immigrati”. Riguardo al suo personaggio la Chastain ha poi spiegato: “Il primo modo per cancellare l’umanità di qualcuno è cancellare i suoi passi falsi e i suoi errori. Per anni ho sostenuto ruoli femminili complessi, soprattutto negli Stati Uniti, dove i personaggi femminili erano solo di supporto, quasi come martiri o santi”.

Il famoso ballerino messicano Isaac Hernández, attualmente primo ballerino all’American Ballet Theatre e interprete di Fernando era presente alla conferenza insieme al co-protagonista Rupert Friend e ha ragionato sulla grande opportunità di aver potuto confrontarsi con una regia ed un cinema come quello di Michel Franco: “Il grande pregio del cinema di Franco, secondo me, è che non è semplice, non è diretto – ha detto il ballerino – perciò ho voluto che il mio personaggio fosse profondamente umano, con i suoi difetti e le sue speranze. Non ho voluto dare una versione definitiva di Fernando, quasi a cercare un modo per ricordare a tutti che in nessuno di noi c’è una parte definitiva”.

Tornando a riflettere sul suo lavoro con Franco, l’attrice ha dichiarato: “Lavorare con registi come Michel e lavorare su film con budget così bassi che non sono diretti da un comitato, ha più libertà. Vivo a New York, lavoro con gli artisti con cui voglio lavorare. Mi sento emozionata di andare a lavorare. Mi sento davvero felice di essere nel settore e non sono chiamata a fare qualcosa che non mi entusiasma. Sento che in realtà non potrei fare sei film all’anno se non ne ho voglia. Lavoro solo quando ne ho voglia”

A conclusione dell’incontro, Jessica Chastain ha elogiato il film, e rivolgendosi alla sala ha detto: “È un film geniale, e non riceve abbastanza attenzione. Tutti dovrebbero guardare questo film”



