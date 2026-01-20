---------------------------------------------------
Berlinale 76: il programma completo

Tornano in concorso Hong Sang Soo e Angela Schanelec, mentre in sezione Special verrà presentato The Blood Countess, l’horror con Isabelle Huppert e The Story of Documentary Film di Cousins

di

Qualche giorno fa dal sito della Berlinale sono stati annunciati nuovi titoli per le sezioni del festival, che ospiteranno, tra gli altri, The Day She Return di Hong Sang Soo in concorso (autore habitué dell’evento due volte vincitore del Gran Premio della Giuria e della Miglior Regia) e l’horror The Blood Countess di Ulrike Ottinger, con Isabelle Huppert versione vampira in sezione Berlinale Special. 

Questa mattina si è tenuta la conferenza stampa per la 76ª edizione della Berlinale presieduta dalla direttrice artistica Tricia Tuttle, che ha definito il festival tedesco “una battaglia per mantenere aperti i cinema indipendenti, per garantire che la cultura cinematografica possa mantenere la sua ampiezza”. 

E proprio questa battaglia culturale, dalla giuria presieduta da Wim Wenders, si aprirà il 12 febbraio con il film d’apertura No Good Men della regista afghana Shahrbanoo Sadat: un dramma sociale che racconta di Naru (Sadat), l’unica operatrice di ripresa della Tv di Kabul, convinta che in Afghanistan non esistano uomini buoni. Le sue convinzioni però inizieranno a smussarsi quando il reporter Qodrat la porta con sé in un servizio poco prima del ritorno dei Talebani e tra i due scatta la scintilla. 

Shahrbanoo Sadat è una delle voci più entusiasmanti del cinema mondiale – ha detto Tuttle – e No Good Men mantiene pienamente le promesse dei suoi primi due film. Sadat prosegue il suo lavoro fondamentale nel dare visibilità alle vite delle donne afghane, portando qui il romanticismo e tocchi di umorismo all’interno di una storia fortemente politica. 

berlinale 76

È stato annunciato anche il programma completo del concorso ufficiale; spicca anzitutto l’esordio dell’artista di animazione giapponese Yoshitoshi Shinomiya con A New Dawn, ma anche At the Sea dell’ungherese Kornél Mundruczó (Pieces of a WomanDelta). Poi, oltre al ritorno di Hong Sang Soo, ci sarà Angela Shanelec in concorso con il dramma familiare My Wife Cries. Da tenere d’occhio anche Rosebush Pruning del brasiliano Karim Aïnouz e The Loneliest Man in Town di Tizza Covi e Rainer Frimmel.

Nella sezione Perspectives, invece, salta all’occhio la presenza di John C. Reilly in A Prayer for the Dying di Dara Van Dusen, mentre in Berlinale Special Alfonso Herrera e Dolores Fonzi rifanno La casa degli spiriti di Isabel Allende nell’omonima serie di Francisca Alegrìa. Atteso anche Good Luck, Have Fun, Don’t Die di Gore Verbinski, ultima fatica fantascientifica del cineasta americano su un uomo che arriva a Los Angeles dal futuro, per reclutare la squadra che salverà il mondo.

Degni di nota anche The Only Living Pickpocket in New York di Noah Segan con John Turturro e Steve Buscemi e la serie documentaria di Mark Cousins, che quindici anni dopo The Story of Film: an Odissey, presenta a Berlino The Story of Documentary Film. 

 

Di seguito le sezioni Concorso, Perspectives e Berlinale Special Gala.

 

Concorso

A New Dawn di Yoshitoshi Shinomiya

At the Sea di Kornél Mundruczó

À voix basse di Leyla Bouzid

Dao di Alain Gomis

Dust di Anke Blondé

Etwas ganz Besonderes di Eva Trobisch

Everybody Digs Bill Evans di Grant Gee

Gelbe Briefe (Yellow Letters) di İlker Çatak

Josephine di Beth de Araújo

Kurtuluş (Salvation) di Emin Alper

Meine Frau weint (My Wife Cries) di Angela Schanelec

Moscas (Flies) di Fernando Eimbcke

Nina Roza di Geneviève Dulude-de Celles

Queen at Sea di Lance Hammer

Rose di Markus Schleinzer

Rosebush Pruning di Karim Aïnouz

Soumsoum, la nuit des astres (Soumsoum, the Night of the Stars) di Mahamat-Saleh Haroun

The Loneliest Man in Town di Tizza Covi, Rainer Frimmel

Wolfram di Warwick Thornton

Wo Men Bu Shi Mo Sheng Ren (We Are All Strangers) di Anthony Chen

YO Love is a Rebellious Bird di Anna Fitch, Banker White

Yön Lapsi (Nightborn) di Hanna Bergholm

 

Perspectives

17 di Kosara Mitic

Animol di Ashley Walters

A Prayer for the Dying di Dara Van Dusen

Chronicles From the Siege di Abdallah Alkhatib

Der Heimatlose (Trial of Hein) di Kai Stänicke

El Tren Fluvial (The River Train) di Lorenzo Ferro, Lucas A. Vignale

Filipiñana di Rafael Manuel

Forêt Ivre (Forest High) di Manon Coubia

Hangar rojo (The Red Hangar) di Juan Pablo Sallato

Nosso segredo (Our Secret) di Grace Passô

Take Me Home di Liz Sargent

Truly Naked di Muriel d’Ansembourg

Where To? Di Assaf Machnes

 

Berlinale Special Gala

Die Blutgräfin (The Blood Countess) di Ulrike Ottinger

Good Luck, Have Fun, Don’t Die di Gore Verbinski

Heysel 85 di Teodora Ana

House of Yang di Stefanie Ren, Mia Spengler

La casa de los espíritus (The House of the Spirits) di Francisca Alegría (Showrunner, Director), Fernanda Urrejola (Showrunner), Andrés Wood (Showrunner, Director)

Lord of the Flies di Marc Munden

Mint di Charlotte Regan

Monster Pabrik Rambut (Sleep No More) di Edwin

The Story of Documentary Film di Mark Cousins

No Good Men di Shahrbanoo Sadat

Ravalear (Ravalear: Not For Sale) di Pol Rodríguez

The Ballad of Judas Priest di Sam Dunn, Tom Morello

Saccharine di Natalie Erika James

The Only Living Pickpocket in New York di Noah Segan

The Testament of Ann Lee di Mona Fastvold

TUTU di Sam Pollard

The Weight di Padraic McKinley

Un hijo propio (A Child of My Own) di Maite Alberdi

WAX & GOLD di Ruth Beckermann

Who Killed Alex Odeh? Di Jason Osder, William Lafi Youmans

