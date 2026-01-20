Berlinale 76: il programma completo

Qualche giorno fa dal sito della Berlinale sono stati annunciati nuovi titoli per le sezioni del festival, che ospiteranno, tra gli altri, The Day She Return di Hong Sang Soo in concorso (autore habitué dell’evento due volte vincitore del Gran Premio della Giuria e della Miglior Regia) e l’horror The Blood Countess di Ulrike Ottinger, con Isabelle Huppert versione vampira in sezione Berlinale Special.

Questa mattina si è tenuta la conferenza stampa per la 76ª edizione della Berlinale presieduta dalla direttrice artistica Tricia Tuttle, che ha definito il festival tedesco “una battaglia per mantenere aperti i cinema indipendenti, per garantire che la cultura cinematografica possa mantenere la sua ampiezza”.



E proprio questa battaglia culturale, dalla giuria presieduta da Wim Wenders, si aprirà il 12 febbraio con il film d’apertura No Good Men della regista afghana Shahrbanoo Sadat: un dramma sociale che racconta di Naru (Sadat), l’unica operatrice di ripresa della Tv di Kabul, convinta che in Afghanistan non esistano uomini buoni. Le sue convinzioni però inizieranno a smussarsi quando il reporter Qodrat la porta con sé in un servizio poco prima del ritorno dei Talebani e tra i due scatta la scintilla.



“Shahrbanoo Sadat è una delle voci più entusiasmanti del cinema mondiale – ha detto Tuttle – e No Good Men mantiene pienamente le promesse dei suoi primi due film. Sadat prosegue il suo lavoro fondamentale nel dare visibilità alle vite delle donne afghane, portando qui il romanticismo e tocchi di umorismo all’interno di una storia fortemente politica.



È stato annunciato anche il programma completo del concorso ufficiale; spicca anzitutto l’esordio dell’artista di animazione giapponese Yoshitoshi Shinomiya con A New Dawn, ma anche At the Sea dell’ungherese Kornél Mundruczó (Pieces of a Woman, Delta). Poi, oltre al ritorno di Hong Sang Soo, ci sarà Angela Shanelec in concorso con il dramma familiare My Wife Cries. Da tenere d’occhio anche Rosebush Pruning del brasiliano Karim Aïnouz e The Loneliest Man in Town di Tizza Covi e Rainer Frimmel.