Berlinale 76 preview – Tom Morello racconta i Judas Priest
The Ballad of Judas Priest di Sam Dunn e del chitarrista dei RATM e degli Audioslave, qui al suo debutto alla regia, racconterà 50 anni di carriera del leggendario gruppo
Alla 76ª edizione del festival di Berlino nella sezione Berlinale Special Midnight debutterà alla regia il musicista e attivista Tom Morello con il suo The Ballad of Judas Priest, diretto in collaborazione con Sam Dunn. Si tratta di un documentario sulla carriera cinquantennale dei Judas Priest, gruppo musicale e pioniere della nuova ondata britannica heavy metal.
Dunn è un regista che ha dedicato la sua carriera a raccontare in vari formati le leggende della musica rock e metal. Il debutto alla regia avviene nel 2005 con Metal: A Headbanger’s Journey, co-diretto insieme a Scot McFadyen e Jessica Wise. Negli anni continua a dedicarsi alla storia della musica e alla narrazione dei grandi musicisti, alternando i formati: il cinema documentario (Iron Maiden: Flight 666), le docuserie (Rock Icons) e i concerti filmati. Negli anni, Dunn ha anche toccati altri generi musicali e di attivismo, nel 2016 con Hip-Hop Evolution e nel 2024 con Any Other Way: The Jacky Shane Story, sulla cantante trans pioniera del panorama musicale di Toronto.
L’altro regista è Tom Morello, chitarrista dei Rage Against the Machine e degli Audioslave, è una leggenda del rock che attivamente non ha mai diretto nulla prima del suo prossimo debutto alla Berlinale. Né videoclip né pubblicità. Tuttavia, come attivista e attore ha avuto un grande passato nel mondo dei documentari: nel 1996 è ospite in televisione al Saturday Night Live e due anni dopo recita per Star Trek: Insurrection come guest star, mentre è dal 2005 che racconta la storia del metal in documentari. La prima collaborazione documentaristica avviene proprio con Dunn con Metal: A Headbanger’s Journey, continuando con Iron Maiden: Flight 666 fino alla collaborazione alla regia. Un flirt al mezzo cinematografico durato quasi due decenni, con ospitate nei panni di stesso anche in film di finzione e concerti filmati.
The Ballad of Judas Priest, secondo Sony Music, conterrà inni indimenticabili quali Breaking the Law e You’ve Got Another Thing Coming e ha l’intento di catturare la passione, la resilienza e l’eredità duratura del gruppo heavy metal. Alla produzione figurano Scot McFadyen e Sam Dunn con la loro Banger Films.
Parlando del documentario, i Judas Priest hanno dichiarato: “Abbiamo vissuto e respirato metal per oltre cinque decenni e finalmente in questo documentario chiamiamo la nostra congregazione a testimoniare ufficialmente le nostre vite senza censure, in un modo mai visto prima… la tonaca viene tolta, rivelando i Priest in tutta la loro gloria metal!”
I registi, invece, hanno voluto svelare i segreti e i punti di forza che hanno reso i Judas Priest leggendari: “Raccontando il loro incredibile viaggio durato cinquant’anni, questo film catturerà il modo in cui i Judas Priest hanno definito il sound e l’aspetto del metal, ma lo hanno anche reso un luogo più inclusivo lungo il percorso. Siamo grati alla band per averci concesso un accesso così intimo e senza filtri alle loro vite e non vediamo l’ora di portare questo film alle masse metal di tutto il mondo.”