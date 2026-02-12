Berlinale 76 preview – Tom Morello racconta i Judas Priest

Alla 76ª edizione del festival di Berlino nella sezione Berlinale Special Midnight debutterà alla regia il musicista e attivista Tom Morello con il suo The Ballad of Judas Priest, diretto in collaborazione con Sam Dunn. Si tratta di un documentario sulla carriera cinquantennale dei Judas Priest, gruppo musicale e pioniere della nuova ondata britannica heavy metal.



Laboratorio di SUONO PRESA DIRETTA, a Roma dal 16 marzo





-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dunn è un regista che ha dedicato la sua carriera a raccontare in vari formati le leggende della musica rock e metal. Il debutto alla regia avviene nel 2005 con Metal: A Headbanger’s Journey, co-diretto insieme a Scot McFadyen e Jessica Wise. Negli anni continua a dedicarsi alla storia della musica e alla narrazione dei grandi musicisti, alternando i formati: il cinema documentario (Iron Maiden: Flight 666), le docuserie (Rock Icons) e i concerti filmati. Negli anni, Dunn ha anche toccati altri generi musicali e di attivismo, nel 2016 con Hip-Hop Evolution e nel 2024 con Any Other Way: The Jacky Shane Story, sulla cantante trans pioniera del panorama musicale di Toronto.



Corso DIREZIONE DELLA FOTOGRAFIA, dal 24 febbraio, online





-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’altro regista è Tom Morello, chitarrista dei Rage Against the Machine e degli Audioslave, è una leggenda del rock che attivamente non ha mai diretto nulla prima del suo prossimo debutto alla Berlinale. Né videoclip né pubblicità. Tuttavia, come attivista e attore ha avuto un grande passato nel mondo dei documentari: nel 1996 è ospite in televisione al Saturday Night Live e due anni dopo recita per Star Trek: Insurrection come guest star, mentre è dal 2005 che racconta la storia del metal in documentari. La prima collaborazione documentaristica avviene proprio con Dunn con Metal: A Headbanger’s Journey, continuando con Iron Maiden: Flight 666 fino alla collaborazione alla regia. Un flirt al mezzo cinematografico durato quasi due decenni, con ospitate nei panni di stesso anche in film di finzione e concerti filmati.



Girare con microbudget, corso online con Christian Filippi, dal 17 febbraio





-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Intelligenza Artificiale per il Filmmaking, con Andrea Traina dal 23 febbraio



------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

The Ballad of Judas Priest, secondo Sony Music, conterrà inni indimenticabili quali Breaking the Law e You’ve Got Another Thing Coming e ha l’intento di catturare la passione, la resilienza e l’eredità duratura del gruppo heavy metal. Alla produzione figurano Scot McFadyen e Sam Dunn con la loro Banger Films.

Parlando del documentario, i Judas Priest hanno dichiarato: “Abbiamo vissuto e respirato metal per oltre cinque decenni e finalmente in questo documentario chiamiamo la nostra congregazione a testimoniare ufficialmente le nostre vite senza censure, in un modo mai visto prima… la tonaca viene tolta, rivelando i Priest in tutta la loro gloria metal!”