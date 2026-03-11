BIF&ST 17, ecco il programma completo

La 17ª edizione del BIF&ST – Bari International Film&Tv Festival si terrà in vari sedi della città pugliese, dal 21 al 28 marzo, sotto la direzione artistica del giornalista cinematografico Oscar Iarussi. Il concorso internazionale “Meridiana” avrà luogo presso il Teatro Kursaal Santalucia con 12 anteprime italiane dai Paesi dell’area euro-mediterranea, di cui sono previste repliche gratuite al Cinema Piccolo di Santo Spirito. La giuria sarà presieduta dal regista Roberto Andò e composta dalla giornalista armena Diana Martirosyan, dal produttore statunitense Giovanni Orlando, dall’artista tunisina Fatma Sfar e dal critico cinematografico e presidente della FIPRESCI Ahmed Shawky.



Il film di apertura è l’anteprima mondiale di A War on Women di Raha Shirazi, sulla storia del femminismo in Iran dagli anni Sessanta a oggi. Quindi i due balcanici: Man of the House, di Andamion Murataj e God Will Not Help di Hana Jušić. Dalla Grecia, Beachcomber di Aristotelis Maragkos, mentre dall’Armenia In the Land of Arto di Tamara Stepanyan. Dall’Africa, l’egiziano Happy Birthday di Sarah Goher (vincitore al Tribeca Film Festival), e il nordafricano Nomad Shadow di Eimi Imanishi. La Spagna sarà presente con due film: Sorda di Eva Libertad e Meta Morphosis di Chumilla Carbajosa. Invece, dal Portogallo, The Tree of Knowledge di Eugène Green. Da segnalare La petite Dernière di Hafsia Herzi, la cui protagonista Nadia Melliti sarà ospite a Bari. A chiudere la selezione sarà l’anteprima mondiale di Sea Sisters di Brunella Filì, una co-produzione tra Italia e Norvegia.



La sezione “Per il cinema italiano” rappresenta il secondo concorso del Bif&st 2026 e propone una selezione di 10 film in concorso in anteprima, affiancati da 4 titoli fuori concorso. La giuria sarà composta da 25 giurati, coordinata dalla regista e attrice Stefania Rocca. La selezione vedrà sei anteprime, tra titoli di finzione e quattro documentari: lo storico-letterario Don Chisciotte di Fabio Segatori; la commedia di formazione Non è la fine del mondo di Valentina Zanella; il family Io non ti lascio solo di Fabrizio Cattani; il racconto di formazione Cattiva strada di di Davide Angiuli; le riflessioni sulla terza età di Era, di Vincenzo Marra, e Finale: Allegro, di Emanuela Piovano; il mediometraggio Santi e vampiri di Serena Porta; e i documentari Caprilegio di Margherita Laterza e Rosa Maietta, Su Maistu di Gianfranco Cabiddu e Tirrenica di Rosario Minervini. I film fuori concorso includono due titoli di finzione (B.A.E. – Before Anything Else di Paula Lingyi Sun e Alessio Hong e Giovannino Guareschi – Non muoio neanche se mi ammazzano di Andrea Porporati) e due documentari (Devozioni di Gianfranco Pannone e Ritorno al tratturo di Francesco Cordio).



------------------------------------------------------------------------------------------------ La selezione “Frontiere”, nata come contraltare della selezione ufficiale, è anch’essa composta da 12 titoli. Ci sarà Silent Rebellion di Marie-Elsa Sgualdo, presentato alla Biennale in Venezia Spotlight. On vous croit di Charlotte Devillers e Arnaud Dufeys rifletterà sul tema dell’autodeterminazione, come il documentario Nuns vs The Vatican, di Lorena Luciano. Sarà presente anche Palestine 36, scelto per rappresentare la Palestina agli Oscar di quest’anno, di Annemarie Jacir. Altro titolo importante, Harà Watan di Akio Fujimoto, presentato alla Biennale nella sezione Orizzonti. Quindi, cinque documentari: DOM di Massimiliano Battistella, Debris/Detriti di Sergio Racanati, Film di stato di Roland Sejko e Il quieto vivere di Gianluca Matarrese. A chiudere la selezione, l’anteprima mondiale Leaving Eden di Genc Permeti e A Mosquito in the Ear di Nicola Rinciari, in anteprima italiana. Il BIF&ST includerà anche altre proposte, oltre alle selezioni ufficiali: gli “Eventi Speciali” nella quale spiccano La salita di Massimiliano Gallo, che riceverà il Premio BIF&ST Autoclub Migliore Opera Prima, e Attitudini: nessuna di Sophie Chiarello, che riceverà il Premio Nico Cirasola per il Cinema Indipendente.

Altre proiezioni e anteprime si svolgeranno nelle sezioni “A Sud” e “Rosso di sera”. In quest’ultima ci sarà la visione accompagnata da orchestra dal vivo di Nuovo cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore. Sempre a “Rosso di sera” ci sarà la proiezione del nuovo film di Bradley Cooper, Is this Thing On?. Inoltre, ogni serata si aprirà con un ospite che riceverà il Premio Bif&st Arte del Cinema; tra i vari nomi anche Kasia Smutniak, Elena Sofia Ricci, Giuseppe Tornatore e Gennaro Nunziante. Ciascun incontro sarà preceduto dalla proiezione di un film a scelta della premiata o del premiato. QUI il programma completo.

