BIF&ST 2026. Retrospettive su Tornatore e Kechiche

La diciassettesima edizione del BIF&ST avrà luogo dal 21 al 28 marzo presso i luoghi storici del Festival: il Teatro Petruzzelli, il Kursaal Santalucia, Multicinema Galleria e il Teatro Polifunzionale AncheCinema. Il festival annuncia due retrospettive complete su due volti di rilievo del panorama cinematografico europeo come Giuseppe Tornatore e Abdellatif Kechiche.



Laboratorio di SUONO PRESA DIRETTA, a Roma dal 16 marzo





-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il festival, che per il secondo anno è presieduto dal giornalista cinematografico Oscar Iarussi, spiega con queste parole le ragioni per cui ha scelto questi due autori: “Il BIF&ST 2026 punta a rafforzare la propria identità internazionale, con una particolare attenzione al cinema dell’Europa e del Mediterraneo. In tale ottica euromediterranea, abbiamo scelto di rendere tributo ad altri due grandi cineasti dallo sguardo originale e vibrante. Tornatore e Kechiche parlano al cuore e alla coscienza del pubblico, chiamato di volta in volta a confrontarsi con la realtà del presente o con le contraddizioni della storia, fra nostalgia ed erotismo, incontro-scontro interculturale e cronaca sociale”.



Corso DIREZIONE DELLA FOTOGRAFIA, dal 24 febbraio, online





-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regista, sceneggiatore e autore capace di coniugare racconto popolare e respiro internazionale, Giuseppe Tornatore inizia la sua carriera giovanissimo (come proiezionista di sala, come racconterà nella sua opera più importante Nuovo Cinema Paradiso), e sarà in grado di raccontare le piccole storie della sua terra, la Sicilia, creando un cinema universale, come testimonia l’Oscar per Nuovo Cinema Paradiso e le numerose collaborazioni internazionali, portando il cinema italiano verso i territori del kolossal con Baarìa. Negli ultimi anni si è sempre più affacciato al mondo dei documentari e dei biopic, con Ennio, film tributo su Ennio Morricone, e con Brunello – Il visionario garbato, sulla figura dello stilista Cucinelli. La retrospettiva, che si terrà al Multicinema Galleria e al Teatro Petruzzelli, ripercorre l’intera filmografia del regista Premio Oscar, con 14 titoli che hanno affascinato generazioni di spettatori; tra cui Il camorrista, Nuovo Cinema Paradiso, Stanno tutti bene, Una pura formalità, L’uomo delle stelle, La leggenda del pianista sull’oceano, Malèna, La sconosciuta, Baarìa, La migliore offerta, La corrispondenza e Ennio. Il regista ha commentato: “Sono felice di tornare a Bari e grato al BIF&ST e al suo direttore Oscar Iarussi per questa retrospettiva così ampia dedicata al mio cinema. Il BIF&ST è per me un festival speciale, dove torno sempre volentieri, perché qui la cosa più importante è l’incontro diretto tra il pubblico e i film”.



Girare con microbudget, corso online con Christian Filippi, dal 17 febbraio





-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La retrospettiva su Abdellatif Kechiche si terrà al Teatro Kursaal Santalucia. Il regista, sceneggiatore e attore franco-tunisino è uno degli autori più influenti del cinema europeo contemporaneo, vincitore della Palma d’oro per La vita di Adele e del Leone d’oro per la sua opera prima, Tutta colpa di Voltaire. Ha spesso messo al centro della scena il corpo e i desideri dei suoi protagonisti e, riprendendo la tradizione del suo connazionale Émile Zola, è approdato a un cinema naturalista, che parla di un’identità meticcia. Il BIF&ST propone una retrospettiva di sette titoli del regista: Tutta colpa di Voltaire, La schivata, Cous Cous, Venere nera, La vita di Adele, Mektoub, My Love – Canto uno e l’anteprima italiana di Mektoub, My Love – Canto due, l’attesissimo nuovo capitolo dell’opera totale di Kechiche che ci riporta nel Sud della Francia mediterranea fra speranze e turbamenti della gioventù anni ’90.

QUI per tutte le informazioni sul BIF&ST 2026.



Intelligenza Artificiale per il Filmmaking, con Andrea Traina dal 23 febbraio



------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

Articoli Correlati: