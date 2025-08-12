Blog NET NEUTRALITY – Ozzy Osbourne e Hulk Hogan, da Iron Man al solido nulla…



“Vedere è credere”, disse un guercio all’amico cieco. Che cosa intendeva di preciso? Di primo acchito si potrebbe pensare che si riferisse al fatto che i vari organi di senso forniscono sul mondo circostante informazioni che hanno un grado differente di credibilità. Solo la vista oggettivizza ciò che percepisce mettendolo a fuoco fuori e davanti a noi. L’oggettivizzazione visiva significa che ciò che viene visto non è alterato dal mero fatto di essere visto. Allora Hulk Hogan, morto d’infarto a 71 anni, potrebbe essere un personaggio inventato da Steven Soderbergh soprattutto per destare, esasperare e infine risolvere il dubbio, e quindi metterlo a tacere per sempre. Perché Hogan è stato una figura, nel vero senso della parola, diciamo pure figurina, esposta da prêt-à-porter, un Che che non Che,, mito, pop e uomo, con uno sguardo doppio e divaricato, una diplopia del pensiero. È così impalpabile il corpo di Hulk da diventare indistinguibile da un soffio o uno spirito glorioso.

Figlio di un muratore e una casalinga, dalle origini vercellesi, ha visto morire il fratello di overdose, diventando poi tra gli anni 80 e 90, il personaggio sportivo più celebre e acclamato degli Stati Uniti, spodestando icone del basket, del football, dell’hockey, del baseball. Da Man on the Moon di Milos Forman a The Wrestler di Darren Aronofsky, il wrestling, con Hulk Hogan soprattutto, ha decantato e allo stesso modo minacciato la rottura del quarto muro: la discussa vicinanza del pubblico. Realtà e finzione spettacolarizzata, vero momento del falso, svelamento del trucco ma in realtà mai del tutto iniziati ai più e contorti retroscena di queste infinite “storie seriali”. È necessario rendersi conto che, in realtà, ad essere palesi sono tanto la finzione della pantomima quanto la veridicità dell’infortunio, le quali cose non debbono necessariamente escludersi. Non siamo qui in presenza di uno sport, né di un reality show; ma neppure in presenza di una beffa organizzata ai danni di qualcuno. Semplicemente, siamo in presenza di un gioco. È il gioco per eccellenza: riprende un saggio di Roland Barthes dedicato alla semiotica gestuale e il linguaggio del corpo nel wrestling francese degli anni Cinquanta.



Rimescola recenti dibattiti sul gioco, dibattiti sospesi tra agonismo, maschera, violenza, spettacolo, in cui ritrovi Bateson, Deleuze, Wittgenstein… Hulk Hogan è stato, in cruciali frangenti, il “gobbo” della comunicazione politica e sociale del suo Paese, il suo wrestling ha regalato, attraverso il gioco, la sceneggiatura del diversivo. Dichiaratosi apertamente a Trump e accusato a più riprese di scandali sessuali, Hulk Hogan è stato il corpo che ha raccontato la volontà di spostare, nascondere il male in una zona di oblio, attraverso la leggerezza, la fisicità fascinosa, seducente, attraente, di un’esistenza spensierata. Anche Ozzy Osbourne, malato da tempo di Parkinson e morto a 76 anni, è venuto al mondo in una Gran Bretagna segnata dalla II Guerra Mondiale, giocando nei cosiddetti “cantieri delle bombe”, tra le macerie ancora non sgomberate degli edifici venuti giù. Per anni Ozzy pensava che i parchi giochi fossero tutti così, uguali in ogni angolo del mondo. Quarto di sei figli, il principe delle tenebre ha dovuto convivere con la dislessia e la balbuzie. Per oltre mezzo secolo urlerà in faccia al mondo la sua follia e il suo genio.

Urlerà proprio come Hogan ai microfoni della consueta e telefonata intervista prima di salire sul ring, tanto per aizzare le folle, per essere adottato dal pubblico, per convincerci che Babbo Natale esiste. Se Ozzy non si è mai adattato volentieri a dimenticarsi di sé, per diventare un simulacro, Hogan, al contrario, si faceva finzione tanto più funzionale alla proiezione quanto più facile o addirittura grossolana da leggere e riconoscere. Ozzy insieme a Tony Iommi (uno dei compagni di scuola che più detestava), Geezer Butler, Bill Ward fonda i Polka Tulk Blues Band che in futuro, dopo alcuni cambi di nome e di membri, si danno il nome di Black Sabbath, dal titolo americano del capolavoro di Mario Bava, I tre volti della paura. Si aprono pagine leggendarie del rock pesante: “Paranoid”, “War Pigs”, “Iron Man”, echeggiano suoni oscuri, riff inquietanti e testi sulla guerra, l’alienazione, gli incubi, la stregoneria. L’Heavy Metal nel 1970 nasce ufficialmente. Il successo arriva con i demoni e Ozzy li abbraccia entrambi e non si tira indietro. Famosa è l’aneddotica, leggendaria la follia.



Sniffa formiche sul marciapiedi in una delle sfide tossiche più assurde della storia del rock, morde la testa di un pipistrello lanciato sul palco, si rende protagonista di scene al limite dell’horror e del surreale, fino a diventare il protagonista della prima rock-reality serie tv su Mtv. Viene cacciato dai Black Sabbath per abuso di sostanze, è colto da una profonda crisi maniaco-depressiva. Conosce un grande chitarrista, Randy Rhoads e con lui si rilancia come solista, diventando uno dei più imponenti frontman della storia, grazie al graffio vocale, al gotico e al delirio. Poi nel 2002 Ozzy ha aperto le porte di casa alla TV. Mtv produceva “Gli Osbourne”, fino al 2005, per quattro stagioni. Un successone, almeno nelle prime edizioni, quando ancora tali format non avevano preso definitivamente piede. Il principe in ciabatte di pelo che si incazzava per la pipì del cane sul tappeto: “He’s a fucking terrorist”. Il caos regnava, Ozzy ha provato a cambiare canale al suo televisore con un telecomando che sembrava un telefono a gettoni: “Non riesco a vedere altro che il fottutissimo meteo in Afghanistan. Cazzo, ci sono 200 gradi lì…”. C’è chi farfuglia roba incomprensibile in corridoio, pur essendo una delle più devastanti rockstar mai esistite, e chi difende il suo Stato da un lottatore iraniano, che nella realtà però è di origini croate.

Beh, Ozzy rievoca certamente Einstein di Bob Wilson, in “Einstein on the Beach”, un violinista scapigliato con pantaloni larghi a vita alta, tenuti su da bretelle, camiciola e scarpe da tennis. Robert Wilson, scomparso nello stesso periodo di Ozzy, tra i massimi esponenti del teatro contemporaneo per la sua carica interdisciplinare e nel 1976 ha realizzato quest’opera meravigliosa, teatro musicale che ha infranto le regole, opera-ritratto senza storia in cui si evoca la figura del matematico e fisico tedesco. È proprio nella struttura spazio-temporale del lavoro, più che nel riferimento esplicito, che è possibile cogliere come l’opera sia compenetrata dalle teorie relativistiche di un altro mito del Novecento, quel radicale mutamento nella percezione, soprattutto la percezione del tempo che ha accompagnato il tormentato sviluppo tecnologico. Se Hulk Hogan è condannato, per il suo corpo e la sua presenza, all’immaginario, Ozzy Osbourne invece ha il suo corpo di verità, che alza la voce, utilizza le vibrazioni, fa martellare violentemente i ritmi, macera i suoni, mira a esultare, intorpidire, sedurre, fermare la sensibilità.



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ma c’è almeno qualcosa che non torna del tutto. Possibile che Hulk Hogan debba incarnare paradossalmente il vuoto, l’assenza? Allora passando dalle memorabili fotografie di Gianni Berengo Gardin, morto a 94 anni nei giorni scorsi, storico collaboratore, tra gli altri, di Franco Basaglia, torna forte davvero il concetto di vuoto, quel vuoto che avvolge l’uomo in costume, bandana e maglietta da strappare, quell’uomo “ostaggio” del gioco altrui. Ma stavolta però il vuoto, quando magicamente la scienza più avanzata incontra le intuizioni della filosofia antica, non è il contrario della materia ma è esso stesso la vera materia di cui siamo fatti e strafatti. Insomma, per intenderci, totalmente pervasi dal solido nulla. “Il vuoto dentro di noi ha mascelle, queste mascelle hanno denti carnivori; quei denti ci divoreranno, quei denti divoreranno tutti” (Gajanan Madhav Muktibodh).



