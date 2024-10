LA SCUOLA DI DOCUMENTARIO DI SENTIERI SELVAGGI



Il Bolzano Film Festival Bozen, che prenderà luogo al Cinema Capitol del Filmclub di Bolzano dal 4 al 13 marzo 2025, arriva alla sua 38° edizione. Nato nel 1987, il festival ha sempre avuto l’obbiettivo di valorizzare cineasti indipendenti e di fungere da tramite per produzioni italiane e nazioni confinanti. Tra le molte categorie infatti compaiono anche Local Heroes e Piccole Lingue DOC.

Local Heroes, una sezione tradizionale del Bolzano Film Festival Bozen, è indicata per i cineasti, soprattutto indipendenti, residenti nell’Euregio, zona comprendente il Tirolo, l’Alto Adige e il Trentino. Per il secondo anno consecutivo, con questa sezione verrà assegnato l’IDM Film Commission Südtirol Award, con premi in denaro sia per lungometraggi che cortometraggi.

La sezione Piccole Lingue DOC invece, arrivata al suo quinto anno consecutivo, è specializzata in film sulle minoranze linguistiche. In collaborazione con la Libera Università di Bolzano e l’Associazione La Fournaise, accoglie film e documentari di qualsiasi durata che affronti questo complicato tema. Il film presentato inoltre deve essere inedito, cioè non deve esser stato distribuito commercialmente o proiettato. Una sezione di spessore per dar voce alle comunità linguistiche minori presenti in tutto il paese.

È possibile iscriversi a queste sezioni per il Bolzano Film Festival Bozen attraverso FilmFreeway, inviando le proprie opere entro il 15 dicembre 2024.



