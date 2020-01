Box Office Worldwide (dal 30/12/2019 Al 05/01/2020)

Bentornati su Box Office Worldwide. Dopo la pausa natalizia, riprendiamo a vedere come sono andati gli incassi in giro per il mondo

ITALIA

Tolo Tolo, primo film da regista di Checco Zalone, è il trionfatore assoluto al botteghino dalla sua uscita, e continua realizzare record. Al momento in cui scriviamo, il suo incasso si attesta sui 34.003.119 €. Segue al secondo posto Jumanji: The next level, con € 3.819.673. Terzo posto per un altro film italiano, il discusso Pinocchio di Matteo Garrone con un incasso di € 3.437.090. Quarto posto per Il primo Natale, di Ficarra e Picone, che incassa € 2.157.571. Chiude la cinquina Star Wars: L’ascesa di Skywalker, con € 1.892.832.

FRANCIA

Oltralpe trionfa ancora Star Wars: L’ascesa di Skywalker. L’ultimo capitolo della nuova trilogia guadagna 5,261 milioni di euro. Al secondo posto, anche in Francia troviamo Jumanji: the next level che porta a casa 2,854 milioni di euro. Terzo posto per Frozen 2 con 7,053 milioni di euro. Al quarto posto un altro film animato, Spie sotto copertura con 743.000 euro. Chiude la classifica Le Vètos di Julie Manoukian, che porta a casa 270.000 euro.

REGNO UNITO

Situazione simile nel Regno Unito. Anche qui troviamo Star Wars: L’ascesa di Skywalker al primo posto, con £4.4 milioni incassati questa settimana, seguito da Jumanji: the next level con £3.1 milioni. Terzo posto per Piccole Donne di Greta Gerwig con un incasso di £2.6 miloni. Segue The Gentlemen, il nuovo film di Guy Ritchie con protagonista Matthew McConaughey che incassa £2.18 milioni. Chiude André Rieu: 70 Years Of Young con un incasso di £1.7 milioni.

STATI UNITI

Nulla di diverso negli USA.

Star Wars: L’ascesa di Skywalker guadagna il primo posto, grazie a un incasso settimanale di $9,166,472 (arrivando a $451,582,256 complessivi finora) Secondo posto per Jumanji: the next level con $6,717,118 di incasso settimanale e $235,933,751 complessivi. Segue al terzo posto Piccole Donne: $3,732,159 di incasso settimanale e $60,060,705 di incasso complessivo. Quarto posto per Frozen 2 con $3,100,830 incassati in settimana e $450,439,533 incassati complessivamente. Chiude Spie sotto copertura: il film animato porta a casa $2,579,860 di incasso settimanale che lo portano a $47,042,421 di incasso complessivo.

CINA

Primo posto al box office cinese per la commedia Adoring che incassa $16,947,763. Al secondo posto, il nuovo film della redditizia saga di Ip Man: Ip Man 4 – The Finale incassa $10,618,219. Terzo posto per Sheep Without a Shepherd che incassa $8,580,107.Al quarto posto, Spie sotto copertura, con un incasso di $3,630,866 Quinto posto assolutamente sorprendente: vi troviamo infatti La vita è bella. Il film di Roberto Benigni, arrivato solo ora nelle sale cinesi, incassa $3,406,529.