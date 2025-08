SCUOLA DI CINEMA SENTIERI SELVAGGI, scarica la Guida completa della Triennale 2025/2026





-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il privilegio di classe trasfigura non solo chi se ne fa portavoce, ma anche – e soprattutto – coloro che restano fuori dai suoi confini. Opere come Il servo di Joseph Losey o Teorema di Pasolini ci hanno suggerito che lo scontro fra individui di estrazione sociale opposta, specialmente se filtrato nei luoghi-simbolo della condizione esistenziale di un nucleo familiare – vale a dire quelli domestici, riflesso del posizionamento societario del cittadino – porta ad una “contaminazione” innaturale, anomala: proprio perché metterebbe in comunicazione due approcci alla vita intrinsecamente contrari, sviluppatisi per antitesi – e quindi in virtù delle stesse (ed enormi) differenze che li separano. Ecco, allora, che l’attacco al classismo è spesso passato da una visione disturbante di questa “connessione”, sempre prona a caricare le azioni dei personaggi di una matrice oscura, pregna di rabbia e pulsioni distruttive, con cui i subalterni cercano di “strappare” il privilegio dalle mani di chi ne è depositario, in modo da fregiarsene anche solo metaforicamente. Ed è ad un tale universo di temi ed istanze socio-culturali che Lin Jianjie sembra rifarsi per delineare le traiettorie narrative del suo esordio alla regia. Malgrado poi questo Breve storia di una famiglia cerchi, quasi istantaneamente, di separarsi dai suoi grandi riferimenti filmici, stagliando le loro formule su uno sfondo propriamente autoctono e specifico dell’orizzonte politico cinese.



UNICINEMA scarica la Guida completa della Quadriennale di Sentieri Selvaggi







Tutto parte dall’enigmatica figura di Yan Shuo. Il ragazzo (interpretato da Sun Xilun) sembra vivere in un mondo remoto da quello dei suoi compagni. Diversamente dai coetanei, trascorre le sue giornate in totale solitudine, secondo una routine che risulta assolutamente incompatibile con la quotidianità di qualsiasi altro liceale che lo circonda. Un giorno, però, il suo “amico” Tu Wei (Lin Muran), per scusarsi di un leggero infortunio che gli aveva causato con la palla, decide di passare il pomeriggio insieme a Yan Shuo, con il protagonista di Breve storia di una famiglia che si trova, forse per la prima volta nella sua esistenza, a varcare la soglia di una casa alto-borghese. E nel momento in cui metterà piede in questa (ai suoi occhi anomala) abitazione, ecco che il ragazzo inizia a manifestare una volontà (latente? palpabile?) di assuefarsi allo stile di vita di coloro che vi abitano. Al punto da profondersi in azioni tanto ingannevoli quanto indecodificabili: quasi volesse esercitare un controllo sulle dinamiche interne a tale nucleo familiare, senza mai lasciar trasparire le esigenze che lo portano ad agire in maniera così elusiva.

Sin dall’incipit, il cineasta sinico mostra un atteggiamento straordinariamente dissimulatorio nei confronti di Yan Shuo. Tanto che fino all’ultimo fotogramma di Breve storia di una famiglia, lo spettatore sembra impossibilitato a formularsi una precisa idea sul protagonista, e sullo spettro etico/morale in cui inquadrarlo. Ad ogni parola pronunciata dal ragazzo, ad ogni sguardo da lui lanciato in tralice ai membri del nucleo familiare a cui vorrebbe così intensamente appartenere, il regista sembra voler sollecitare il pubblico ad avanzare una serie di interrogativi, riferiti sia alla personalità del personaggio, sia ai fantomatici obiettivi che si celerebbero dietro le sue sfuggenti azioni. I traumi pregressi di cui Yan Shuo rende conto i genitori di Tu Wei hanno, verrebbe da chiedersi, un fondo di credibilità? Oppure ci troviamo davanti a un mefistofelico Mr. Ripley dalle notevoli capacità manipolatorie? Siamo vittime di un inganno, o stiamo assistendo al grido d’aiuto di una giovane anima solitaria in cerca di una pausa dalle tacite sofferenze della sua quotidianità? Quesiti, questi, a cui Lin Jianjie non solo non desidera dare una risposta univoca, ma di cui il regista si serve per enfatizzare la sensibilità dei due adulti di questo racconto, riconfigurata da una delle strategie di controllo che più ha lasciato il segno sull’intimità delle famiglie cinesi: ovvero la politica del figlio unico, abolita solo pochi anni prima degli eventi del racconto.



In occasione dell’uscita della 4a stagione di The Bear Sentieriselvaggi21st n. 17 SCONTATO DEL 50%! 15,00€ –> 7,50€



-------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La fascinazione che la coppia di genitori prova nei confronti di Yan Shuo è, da questo punto di vista, una conseguenza indiretta della famosa norma introdotta nel ’79 da Deng Xiaoping. E per quanto l’amministrazione di Xi l’abbia definitivamente cancellata dodici anni fa, è pur vero che le generazioni di madri e padri cinesi del XXI Secolo hanno comunque dovuto fare i conti con la sua invasività, soprattutto in caso di aborti “forzati”. Ed è in questa cornice così autoctona che Lin Jianjie declina l’opposizione/scontro tra gli universi interiori di individui appartenenti a classi sociali differenti: un conflitto certamente tensivo, che malgrado non si innervi della stessa radicalità vista ad esempio in Parasite o nei testi citati in partenza, permette lo stesso a Breve storia di una famiglia di rileggere, attraverso la lente della specificità culturale, dei temi incredibilmente universali.

Titolo originale: Jia ting jian shi

Regia: Lin Jianjie

Interpreti: Sun Xilun, Lin Muran, Zu Feng, Guo Keyu

Distribuzione: Movies Inspired

Durata: 100′

Origine: Cina, Francia, Danimarca, Qatar, 2024

La valutazione del film di Sentieri Selvaggi 3.7 Sending Il voto dei lettori 0 ( 0 voti)



BORSE DI STUDIO per LAUREATI DAMS e Università similari per la Scuola di Cinema Sentieri selvaggi



----------------------------

--------------------------------------------------------