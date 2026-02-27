Brides – Giovani spose. Intervista con Nadia Fall

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La storia prima del viaggio è ambientata in una paese sulla costiera del Regno Unito dove ci sono queste città, che già versano in condizioni economiche difficili, in cui gli immigrati o i richiedenti asilo vengono collocati. Sono veramente emarginati. Non ci sono investimenti nelle scuole, nella sanità e nei servizi per i giovani. Quindi c’è questo attrito nelle comunità, un attrito razzista che in alcuni casi è alimentato dai politici, ovviamente. Ma il posto era davvero interessante perché, essendo abituata al teatro, dove tutto è racchiuso in uno spazio limitato, come regista esordiente mi è parso di essere letteralmente in viaggio. Quindi abbiamo girato sulla bellissima costa gallese, poi siamo andati in Turchia e poi in Italia, dove abbiamo girato la maggior parte del film in Sicilia. La realizzazione del film stesso ci aveva già dato la sensazione di essere in un road movie. Anche se è stato impegnativo, è stato anche molto emozionante e arricchente e ha davvero aiutato gli attori a legare. Abbiamo girato in alcuni dei luoghi legati alla storia a cui ci siamo ispirate. Ad esempio, la stazione degli autobus è vera ed è la stessa dove Shamima Begum e i suoi amici hanno aspettato un bus dalla Turchia al confine siriano. Quindi sì, la finzione ha incontrato la vita e i luoghi reali, il che è stato davvero stimolante per la storia di un road movie.

La storia affronta l’emarginazione e il bullismo, che sono comuni nel Regno Unito ma anche universalmente. In che modo sei legata a questi temi e quanto è importante denunciarli?

Credo che sia difficile essere giovani e cercare di integrarsi, di sentirsi parte di qualcosa. Tutti noi lo sperimentiamo: persone di colore, bianchi, eterosessuali o omosessuali. Abbiamo tutti la nostra identità e ricordiamo bene come ci si sente ad essere adolescenti. È davvero imbarazzante. Il tuo corpo sta cambiando, ti vergogni di te e di tua madre e, nel film, a questo si aggiunge l’idea che non sei considerato uno del luogo anche se sei nato e cresciuto in un paese. È una cosa molto reale e pulsante. Anche io l’ho vissuta crescendo. Anche se mi sento completamente britannica e sono nata a Londra e tifo per l’Inghilterra nel rugby e nel calcio, i miei genitori sono asiatici e in questo Paese ci sono persone pronte a dire che non sono britannica. Questo è molto doloroso perché tutti noi vogliamo sentirci parte di qualcosa. Quindi penso che il film dica qualcosa al riguardo. Ma per me il cinema e il teatro sono anche una macchina dell’empatia. E io non sono il tipo di artista che vuole gridarti contro come un insegnante, dicendoti: “Pensa alla politica. Pensa all’ambiente. Pensa al razzismo”. Voglio solo presentare una storia con sfumature e verità da cui trarne conclusioni personali. Mi sento molto in sintonia con i giovani e con il loro modo di pensare. Mi piace osservare il loro cervello, che è programmato per prendere decisioni rischiose e impulsive. Tutti l’abbiamo fatto. Che si trattasse di provare uno spinello, di uscire fino a tardi e non tornare a casa, di ubriacarci o di seguire un ragazzo. Tutti prendiamo decisioni stupide quando siamo giovani e di solito la facciamo franca. Di solito sopravviviamo. Alcuni di noi no.

La decisione impulsiva delle ragazze è di scappare e unirsi all’ISIS per sfuggire alla loro condizione ma la scelta è quasi marginale nel film.

Sì, non so neanche se abbiano deciso di unirsi all’ISIS. Penso che abbiano deciso di andare in Siria per combattere contro le forze di Assad che opprimevano il loro stesso popolo e che siano state convinte dalla promessa di una comunità, di sorellanza, fratellanza e libertà. Non credo che capissero davvero cosa stavano facendo e credo siano state manipolate online. Entrambe le protagoniste hanno motivi diversi per intraprendere il viaggio e non credo che serva un motivo specifico. La vita non è mai così. Noi ovviamente conosciamo l’orrore che c’era dall’altra parte (in Siria, ndr) perché siamo informati, ma loro no. Non c’è libertà in Siria, ma un caos con diverse forze in lotta tra loro. Quindi è davvero una tragedia. Ma la mia storia non riguarda ciò che è successo dopo quel momento. Riguarda il viaggio per arrivare lì. E spero che ponga la domanda: e se non fossero partite? E se qualcuno le avesse scoperte e si fosse preso cura di loro prima?

Il film evita qualsiasi giudizio: non mette mai in discussione la scelta delle protagoniste e, invece, ci si concentra nell’approfondire ed esplorare la loro fragilità.

Sì, penso che questo sia il tema, il viaggio. Spero di sì, perché alla fine sono bambine e, inoltre, non credo che un vero artista possa davvero giudicare i personaggi. Devi provare una sorta di empatia per comprendere le sfumature di una situazione ed i suoi aspetti oscuri. Le ragazze non rappresentano il bene o il male ma semplicemente due adolescenti che intraprendono un viaggio. E credo che la chiave per me sia che sono bambine.

Permettimi di fare una riflessione filosofica. Il film cerca di comprendere la fragilità dell’adolescenza, ma fino a che punto è possibile comprenderla? O ancora, ha senso ed è possibile giudicare?

Non so se il giudizio abbia senso, ma penso che proprio come oggi siamo ossessionati dall’andare in palestra o dall’assumere vitamine per vivere più a lungo, e credo che una delle cose più importanti che dobbiamo praticare per la nostra salute, come individui e come società, sia l’atto di empatia. Gli antichi Greci, costringevano i loro cittadini a guardare le rappresentazioni teatrali. Anche i loro schiavi e persino – Dio non voglia (ride) – le loro donne. Guardavano le rappresentazioni teatrali per discutere della vita nel mondo. Oggi siamo dipendenti da questo: dal telefono, Instagram e i social media. E siamo ipnotizzati da ciò che per me non è arte, ma è una sorta di dipendenza. È un contenuto che crea dipendenza. Penso che l’arte, in particolare il cinema e il teatro, serva ad esercitare il muscolo dell’empatia, a costruirlo, a svilupparlo come si fa in palestra. E giuro che è stato il lavoro di tutta la mia vita dimostrare che se si allena quel muscolo, si diventa persone più felici.

Tornado al rapporto tra cinema e teatro. Come hai lavorato sulla composizione dell’immagine, venendo da una forma artistica che non la prevede? Come è stato il tuo rapporto con la DoP Clarissa Cappellani e quanto ti sei affidata a lei?

Il cinema è un cugino del teatro, non un gemello. È molto più visivo. Nel teatro siamo ossessionati dalla performance e dal testo, ma abbiamo la possibilità di inquadrare con la luce e il suono e l’architettura. Però hai ragione, il cinema è sicuramente più visivo e mi sono davvero affidata alla brillante direttrice della fotografia italiana, Clarissa Cappellani, che è siciliana ma vive e lavora a Roma. Anche il resto suo team è stato incredibile: il reparto audio, la post-produzione, e i produttori. Brides è un film che è veramente una coproduzione con l’Italia. Ecco perché spero che trovi un pubblico italiano. Sul set ho imparato tantissimo: quando si tratta di teatro sono un’adulta ma quando si tratta di lungometraggi, sono una bambina. E come artista, mi piace essere una bambina. Mi piace essere curiosa e non avere tutte le risposte. Ho imparato tantissimo grazie a Clarissa e alla montatrice Fiona Desouza, due figure che non esistono nel teatro. Sono davvero felice di aver avuto una direttrice della fotografia italiana, perché il sapore di questo film è decisamente italiano ed europeo. E quell’estetica forse non sarebbe stata possibile senza la nostra partnership e collaborazione. Ecco perché sono davvero appassionata della collaborazione internazionale: perché mettiamo insieme il meglio delle nostre culture e delle nostre pratiche e insieme creiamo qualcosa di veramente nuovo. Mi auguro di poterlo rifare presto.

Articoli Correlati: