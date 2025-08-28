

Dove eravamo rimasti? Con Emma Stone che in uno dei tre episodi di Kind of Kindness si auto-infliggeva menomazioni per dimostrare al marito Jesse Plemons di non essere un clone. E certamente questo Bugonia, remake di un film coreano del 2003 diretto da Jang Joon-hwan, potrebbe essere un ulteriore postilla – il quarto episodio mancato? – alla riflessione sui rapporti di forza del film precedente. Con la conferma del duo Plemons-Stone ferratissimo in materia di torture – a conti fatti il vero “tema” ricorrente di tutto il cinema di Lanthimos! – e di devozione psico-fisica al trattamento chirurgico del cineasta greco. E quindi. Se Emma Stone, di nuovo produttrice come in Povere creature! e Kind of Kindness, conferma definitivamente lo status di garante imprenditoriale e mediatico del “brand Lanthimos”, il regista greco per parte sua dimostra la vena migliore del suo cinema nei territori hollywoodiani, lontano dalla pesantezza narrativa di Efthimis Filippou, con cui ha realizzato i film meno riusciti. Certo non manca anche qui il cinismo nichilista dell’autore greco che in questo caso riflette apertamente sulle manifestazioni distopiche e complottiste del mondo contemporaneo, riducendo l’azione a un paio di location e tre personaggi (più Alicia Silverstone in un brevissimo ruolo) e mantenendo la consueta lente deformata e grottesca su una umanità senza futuro.

La trama ha l’essenzialità di un racconto breve o di una piéce teatrale: Michelle (Stone) è la CEO di una azienda farmaceutica che viene rapita dal cospirazionista apicoltore Teddy (Plemons), co-adiuvato dal cugino ritardato Don. Teddy ha elaborato la teoria che il mondo sia minacciato da una razza aliena proveniente da Andromeda ed è convinto che Michelle sia l’esemplare extraterrestre a cui estorcere a ogni costo una confessione. E quindi il film è quasi interamente incentrato in questo tour de force quasi polanskiano tra vittima e carnefice, in cui irrompe da subito una riflessione sulle classi sociali sparata a chiare lettere nel primo montaggio alternato, per poi inchiodarsi sulla linea di confine indiscernibile di realtà e immaginazione, verità e disinformazione. Eccoci allora una volta ancora davanti alla specialità del team Lanthimos/Stone: il film-manifesto, la dark-comedy “teorica” con cui disintegrare la società degli uomini e delle idee.



E quindi Bugonia è l’ennesima emanazione di un cinema inevitabilmente e programmaticamente “attuale”, che si propone come sala operatoria saggistica di contenuti post-umani e post-ideologici (“Ho attraversato tutto l’apparato digerente: destra, estrema destra, progressismo, marxismo”, confessa Teddy a Michelle), fatto di personaggi automatizzati, il cui dolore è già un’eco lontana, qualcosa che si è perso nel fuori campo e ha lasciato il posto alla persistenza ossessiva dell’auto-annullamento e della comica finale. Che piaccia o meno, Lanthimos ha il merito di azzerare tutto e di portare il cronico didascalismo dei suoi parossistici pamphlet fino al punto di non ritorno di una malinconica ballata destinata allo spegnimento. Eppure più che un vero e proprio game over, Bugonia è un triste stand-by che si affaccia sull’Apocalisse permettendosi il lusso – per Lanthimos, sicuramente! – di una lacrima congelata, che magari prima o poi scenderà per ammorbidire il cinema-marionetta del cineasta. Prima o poi…

