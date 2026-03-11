Il 14 marzo sarà una data speciale per il mondo dei fumetti. Ricorrono infatti 30 anni dall’uscita di Evroniani, il cosiddetto “numero 0” di PK – Paperinik New Adventures. Pubblicato per la prima volta il 14 marzo 1996, quel primo albo della serie ha cambiato completamente il fumetto italiano e quello Disney, portando una versione del personaggio di Paperinik decisamente più adulta del solito nelle case di migliaia di lettori.



Ideata dall’allora direttore di Topolino Paolo Cavaglione e dai fumettisti Ezio Sisto e Max Monteduro, PK – Paperinik New Adventures si è distinta per storie mature e articolate, e un impianto narrativo non solo verticale, ma anche orizzontale, sulla scia dei fumetti statunitensi. L’influenza del mondo comics d’oltreoceano è lampante anche solo sfogliando gli albi. Tavole dalla composizione anarchica, per niente convenzionale, disegni più audaci, tecniche innovative, tutto quello che, insomma, non poteva essere pubblicato sul normale Topolino. Con i suoi 52 albi e 4 speciali, PK – Paperinik New Adventures (spesso abbreviata in PKNA) presenta un’evoluzione del personaggio di Paperinik. La serie parte infatti dall’incontro di Paperino che, nei panni del suo alter ego mascherato, scopre un piano segreto all’interno della Ducklair Tower, palazzo acquisito da Zio Paperone in cui svolge il lavoro di custode. Le sorprese non finiscono qui. Paperinik entra infatti in contatto con Uno, un’intelligenza artificiale creata proprio dal signor Everett Ducklair, il reale proprietario del palazzo, scomparso misteriosamente. Nel frattempo, il papero mascherato dovrà fronteggiare gli Evroniani, specie aliena che si nutre di emozioni coolflamizzando, ovvero privando i poveri malcapitati che si trovano di fronte di ogni sentimento.



La serie catapulta quindi Paperinik, spesso chiamato PK o Pikappa, in un universo narrativo estremamente complesso, composto oltre che da alieni come gli Evroniani e intelligenze artificiali, anche da androidi, viaggi nel tempo, altri pianeti, a volte perfino altre dimensioni. Le storie spesso ruotano intorno a temi inusuali per prodotti Disney, come la natura umana, l’individualità, la perdita il lutto, la giustizia, la vendetta, il bisogno di amare ed essere amati. Basti pensare a numeri come Frammenti d’autunno. Scritto da Bruno Enna e disegnato da Claudio Sciarrone, l’albo vede Paperinik costretto ad aiutare Lyla, papera androide di estrema bellezza, in avaria a causa del suo stesso creatore. Innamoratosi della sua creatura, infatti, quest’ultimo prova ad inserire nel suo sistema operativo dei finti ricordi cercando di privarla di quel libero arbitrio di cui gli androidi come Lyla sono dotati.