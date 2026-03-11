Buon compleanno PK. 30 anni da Evroniani
A 30 anni da “Evroniani”, primo numero di PK – Paperinik New Adventures, Disney celebra l’anniversario con nuove storie, incontri e una mostra
Il 14 marzo sarà una data speciale per il mondo dei fumetti. Ricorrono infatti 30 anni dall’uscita di Evroniani, il cosiddetto “numero 0” di PK – Paperinik New Adventures. Pubblicato per la prima volta il 14 marzo 1996, quel primo albo della serie ha cambiato completamente il fumetto italiano e quello Disney, portando una versione del personaggio di Paperinik decisamente più adulta del solito nelle case di migliaia di lettori.
Ideata dall’allora direttore di Topolino Paolo Cavaglione e dai fumettisti Ezio Sisto e Max Monteduro, PK – Paperinik New Adventures si è distinta per storie mature e articolate, e un impianto narrativo non solo verticale, ma anche orizzontale, sulla scia dei fumetti statunitensi. L’influenza del mondo comics d’oltreoceano è lampante anche solo sfogliando gli albi. Tavole dalla composizione anarchica, per niente convenzionale, disegni più audaci, tecniche innovative, tutto quello che, insomma, non poteva essere pubblicato sul normale Topolino. Con i suoi 52 albi e 4 speciali, PK – Paperinik New Adventures (spesso abbreviata in PKNA) presenta un’evoluzione del personaggio di Paperinik. La serie parte infatti dall’incontro di Paperino che, nei panni del suo alter ego mascherato, scopre un piano segreto all’interno della Ducklair Tower, palazzo acquisito da Zio Paperone in cui svolge il lavoro di custode. Le sorprese non finiscono qui. Paperinik entra infatti in contatto con Uno, un’intelligenza artificiale creata proprio dal signor Everett Ducklair, il reale proprietario del palazzo, scomparso misteriosamente. Nel frattempo, il papero mascherato dovrà fronteggiare gli Evroniani, specie aliena che si nutre di emozioni coolflamizzando, ovvero privando i poveri malcapitati che si trovano di fronte di ogni sentimento.
La serie catapulta quindi Paperinik, spesso chiamato PK o Pikappa, in un universo narrativo estremamente complesso, composto oltre che da alieni come gli Evroniani e intelligenze artificiali, anche da androidi, viaggi nel tempo, altri pianeti, a volte perfino altre dimensioni. Le storie spesso ruotano intorno a temi inusuali per prodotti Disney, come la natura umana, l’individualità, la perdita il lutto, la giustizia, la vendetta, il bisogno di amare ed essere amati. Basti pensare a numeri come Frammenti d’autunno. Scritto da Bruno Enna e disegnato da Claudio Sciarrone, l’albo vede Paperinik costretto ad aiutare Lyla, papera androide di estrema bellezza, in avaria a causa del suo stesso creatore. Innamoratosi della sua creatura, infatti, quest’ultimo prova ad inserire nel suo sistema operativo dei finti ricordi cercando di privarla di quel libero arbitrio di cui gli androidi come Lyla sono dotati.
Sono chiari i rimandi a Blade Runner. Il film di Scott ritorna spesso in PKNA, per esempio in Seconda stesura, in cui Paperinik deve fronteggiare la ribellione di un gruppo di droidi che non hanno intenzione di essere semplicemente macchine ubbidienti. D’altronde, la serie deve tantissimo non solo al mondo fumettistico statunitense, ma anche al cinema. Svariate le citazioni a L’invasione degli ultracorpi, che compare esplicitamente nell’albo Spore, a Star Trek e Star Wars, ma anche a film come The Abyss di James Cameron, che riecheggia in tutto Terremoto.
La serie si distingue anche per l’introduzione di nuovi personaggi. Oltre ai già citati Evroniani, Everett Ducklair, Uno e Layla Lay, non si può non citare l’irritante cronista Angus Fangus, che esattamente come J. Jonah Jameson con l’Uomo Ragno nell’universo di Spider-Man, fa di tutto per screditare Paperinik. Altri personaggi come l’aliena esule Xhadoom, il Razziatore, il timido cameraman Camera Nove, l’intelligenza artificiale Due hanno conquistato il pubblico di lettori di quegli anni. Inoltre, a differenza della norma dei fumetti Disney, la serie presenta anche lati crudi, cupi e tragici. Nel mondo di PK la morte esiste. Così come esistono genocidi, guerre, violenza. La trilogia di Xadhoom rappresenta forse l’esempio perfetto di tutto questo. Composta dagli albi Clandestino a bordo, Sotto un nuovo sole e Lontano lontano, racconta infatti la distruzione del pianeta Xerba ad opera degli Evroniani, spiegando l’odio dell’aliena nei confronti dei vampiri succhia-emozioni.
PK – Paperinik New Adventures è uscita da marzo 1996 a gennaio 2001. Il successo della serie ha dato vita perfino a un videogioco, dal titolo Chi è PK?. Il sequel, PK², consta di 19 numeri, di cui uno speciale, ed è stato pubblicato da febbraio 2001 a luglio 2002. L’universo narrativo di PK è stato poi ripreso, al di là di un reboot molto criticato a causa dell’addolcimento delle tematiche a scapito della maturità delle storie, solo a partire dal 2014 con il ciclo PK – Nuova Era.
Come riporta Fumettologica, le celebrazioni inizieranno con l’uscita di Topolino 3668 mercoledì 11 marzo, su cui sarà pubblicata una storia inedita sceneggiata da Francesco Artibani e disegnata da Lorenzo Pastrovicchio dal titolo Esperimento Abominio. In allegato sarà possibile ricevere anche un’action figure che ritrae Paperinik che osserva la città da uno dei gargoyle della Ducklair Tower. Verrà poi distribuito, a partire da giovedì 12 marzo, l’albo PK – Meno uno all’alba, scritta da Alessandro Sisti per i disegni di Claudio Sciarrone. Si tratta di un prequel della prima serie PKNA e racconta le origini degli Evroniani, il loro primo contatto con Paperinik e le reali circostanze che hanno portato Zio Paperone ad acquisire la Ducklair Tower. Durante l’anno ci saranno poi altre iniziative editoriali che, tuttavia, non sono ancora state annunciate e diverse iniziative e possibilità di incontri con gli autori. È inoltre prevista una mostra espositiva di tavole e altri materiali al Be Comics! Be Games! in programma il 21 e il 22 marzo 2026 alla fiera di Padova.