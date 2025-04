ACID. Annunciati i titoli di selezione

Fundraising per l’audiovisivo: Corso online dal 14 aprile







Il programma di ACID Cannes 2025 è stato svelato nel corso delle ultime ore. Sezione parallela del festival, curata dall’Associazione francese per la diffusione del cinema indipendente, ACID apre l’edizione di quest’anno con L’avventura, il quinto lungometraggio da regista dell’attrice francese Sophie Letourneur. Dal road movie di carattere familiare ambientato in Sardegna di Letourneur, a Drunken Noodles di Lucio Castro, atipico biopic sull’artista del ricamo Sal Salandra, sospeso tra cinema di finzione e documentarismo. Segue A Light That Never Goes Out, esordio al lungometraggio del finlandese Lauri-Matti Parppei, che dopo una lunga serie di corti approda al dramma esistenzialista, centrato sul ritorno alla città natale di un flautista di successo sempre più in crisi, al quale la vita non smetterà di riservare sorprese.

Debutti a parte, l’edizione 2025 di ACID presenta al suo pubblico anche tre opere seconde: Entroncamento, diretto dal portoghese Pedro Cabeleira – già autore di Damned Summer, presentato a Locarno nel 2017 – La couleuvre noire del francese Aurélien Vernhes-Lermusiaux, vincitore del premio Louis Delluc 2021 come miglior opera prima per Towards the Battle e Laurent dans le vent del trio francese Anton Balekdjian, Léo Couture e Mattéo Eustachon.



Si segnalano inoltre i titoli della sezione documentaristica Put Your Soul On Your Hand e Walk dell’iraniano Sepideh Farsi – recentemente apprezzato a Berlino 2023 con il film d’animazione The Siren – La vie après Siham del franco-egiziano Namir Abdel Messeeh – non nuovo alla controproposta festivaliera di ACID – e Obscure Night – “Ain’t I a Child?” dell’autore francese Sylvain George, presentato in anteprima mondiale all’ultima edizione di Visions du Réel.

Pauline Ginot, delegata generale di ACID, ha commentato così la selezione di quest’anno: “Raccontare storie in modo diverso, questo è il nostro unico tema. Penso che sia molto prezioso per i registi avere un posto del genere a Cannes. Questo è importante per noi, essere il trampolino di lancio per il cinema indipendente. Questo programma è totalmente influenzato dal desiderio dei registi di raccontare storie in un modo diverso, per evitare di essere confinati a ciò che già sappiamo e abbiamo già visto”.

